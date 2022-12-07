5 редких кроссоверов, которые приедут в Россию по параллельному импорту

Интернет-площадки по продаже транспортных средств пестрят предложениями разномастных электромобилей, мощных спорткаров и дешевых седанов. Однако наши люди привыкли к «кроссам», поэтому выкладывать свои денежки станут именно за них. И здесь мировому автопрому есть что предложить. Ну а доставить все это из-за границы — дело техники и желания. Вот, что у нас может появиться.
CHEVROLET TRAX
Новый «американец» — самый бюджетный SUV в линейке бренда. Автомобиль второго поколения получил более «легковые» пропорции, чем у предшественника, при этом дорожный просвет конструкторы увеличили со 157 до 186 мм. А еще Trax стал заметно длиннее и шире, а его колесная база выросла до 2700 мм, что сулит прибавку пространства для задних пассажиров. Силовой агрегат представлен 1,2-литровым турбомотором мощностью 139 сил, в паре с которым трудится 6-ступенчатый «автомат».
Vinfast VF6
Эта новинка вьетнамского бренда скоро пройдет сертификацию в нашей стране. Правда, никаких технических подробностей о ней пока нет. Известно лишь, что над обликом авто работали итальянцы, а многие узлы и агрегаты родом из Китая.
Сама по себе компания полна амбиций: обещает буквально завалить Россию разномастными кроссоверами и седанами. Что же, нам остается только ждать, когда азиатский «первенец» появится у дилеров. Тогда и сделаем выводы.
Lexus RZ
Это первый полноценный электрокар японского премиального бренда, у которого нет аналога с «классическим» силовым агрегатом. В основе новинки лежит «тележка» e-TNGA с интегрированной в силовую структуру кузова батареей. В передней части автомобиля установлен электромотор с отдачей в 204 силы, а сзади — агрегат на 109 сил. Тяговый аккумулятор обеспечивает запас хода в 362 км.