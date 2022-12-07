5 редких кроссоверов, которые приедут в Россию по параллельному импорту

Фото производителя
На нашем рынке уже появились прежде никому неизвестные машины. Эта тенденция будет продолжена, потому как новых моделей катастрофически не хватает. А поскольку россиянам больше всего интересны кроссоверы, портал «АвтоВзгляд» о них и расскажет.
Виктор Васильев

Интернет-площадки по продаже транспортных средств пестрят предложениями разномастных электромобилей, мощных спорткаров и дешевых седанов. Однако наши люди привыкли к «кроссам», поэтому выкладывать свои денежки станут именно за них. И здесь мировому автопрому есть что предложить. Ну а доставить все это из-за границы — дело техники и желания. Вот, что у нас может появиться.

CHEVROLET TRAX

Новый «американец» — самый бюджетный SUV в линейке бренда. Автомобиль второго поколения получил более «легковые» пропорции, чем у предшественника, при этом дорожный просвет конструкторы увеличили со 157 до 186 мм. А еще Trax стал заметно длиннее и шире, а его колесная база выросла до 2700 мм, что сулит прибавку пространства для задних пассажиров. Силовой агрегат представлен 1,2-литровым турбомотором мощностью 139 сил, в паре с которым трудится 6-ступенчатый «автомат».

  • Vinfast VF6
    Фото производителя
  • Lexus RZ
    Фото производителя

Vinfast VF6

Эта новинка вьетнамского бренда скоро пройдет сертификацию в нашей стране. Правда, никаких технических подробностей о ней пока нет. Известно лишь, что над обликом авто работали итальянцы, а многие узлы и агрегаты родом из Китая.

Сама по себе компания полна амбиций: обещает буквально завалить Россию разномастными кроссоверами и седанами. Что же, нам остается только ждать, когда азиатский «первенец» появится у дилеров. Тогда и сделаем выводы.

Lexus RZ

Это первый полноценный электрокар японского премиального бренда, у которого нет аналога с «классическим» силовым агрегатом. В основе новинки лежит «тележка» e-TNGA с интегрированной в силовую структуру кузова батареей. В передней части автомобиля установлен электромотор с отдачей в 204 силы, а сзади — агрегат на 109 сил. Тяговый аккумулятор обеспечивает запас хода в 362 км.

  • Subaru Solterra
    Фото производителя
  • Porsche 911 Dakar
    Фото производителя

Subaru Solterra

Японцы готовятся начать продажи первого полностью электрического SUV в истории марки. Однако это не собственная разработка, а плод совместной деятельности с компанией Toyota. Напомним, что у нее есть модель под названием bZ4X, с которой Solterra почти полностью делит внешние элементы дизайна, а также техническую часть. Полноприводная модификация Subaru Solterra оснащена двумя электродвигателями суммарной отдачей 218 сил. Судя по тому, что в Россию начали завозить все больше «электричек», «японец» найдет своего покупателя среди у фанатов марки.

Porsche 911 Dakar

Не совсем кроссовер, но эту машину трудно обойти стороной, ведь наши люди любят «немцев». Версия «Дакар» увеличила клиренс спорткупе на 50 мм, а нижнюю часть кузова дизайнеры «закрыли» неокрашенным пластиком. Чтобы придать авто еще больше «внедорожности», воздухозаборники защитили сетками, установили мощные буксировочные проушины и багажник на крышу. Отличный автомобиль для зимы!
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7 декабря 2022
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