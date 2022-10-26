Большие кроссоверы и маленький «сюрприз»: 7 убойных китайских автоновинок для России

Впрочем, проскакивают у китайцев и более приземленные авто, призванные привлечь внимание не только скептиков и огламуренных блогеров, но и массовых потребителей. Если, конечно, у последних найдутся деньги.

Как мы знаем, в последнее время «поднебесные» бренды задирают цены до неприличия. Хотя эпизодически и демпингуют. Главное — поймать момент. Ведь вы уже поймали себя на мысли, что хотите ездить на «китайце»? А значит, вовремя вложенные (читай — потраченные) деньги — дело техники. Причем — техники китайского производства, которая одновременно и очарует, и шокирует. Обзор свежих новинок из КНР для России — очередное тому подтверждение: узнать о них и удивиться можно из эксклюзивного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд».