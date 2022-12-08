Exeed LX будет доступен в России с полным приводом

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Скоро в салонах дилеров появится полноприводная версия премиального китайского SUV — Exeed LX. Автомобиль уже получил ОТТС, пройдя все необходимые процедуры сертификации. Продажи обещают начать в середине декабря.
Виктор Васильев

«Внедорожный» LX почти на 100 кг тяжелее, чем его моноприводный «собрат». Такая прибавка в весе достигнута не только за счет трансмиссии, у которой теперь шесть режимов движения. Под капотом автомобиля вместо 1,5-литрового мотора, установлен 1,6-литровый агрегат, работающий с 7-ступенчатым «роботом». Эта пара знакома нашим покупателям по моделям Exeed TXL и Chery Tiggo 8 Pro. Правда, мощность снизили до 150 сил.

Старт продаж намечен на 15 декабря, однако цен и комплектаций пока не называют. Отметим, что ранее портал «АвтоВзгляд» уже сделал подробный обзор переднеприводной модели.

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8 декабря 2022
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