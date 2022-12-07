Почему категорически не стоит покупать подержанный Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan ценят в первую очередь за широкую гамму силовых агрегатов, возможность выбрать тип привода, а также эргономичный, приятный во всех смыслах салон. Но, разумеется, есть у «немца» и слабые места. Например, лакокрасочное покрытие, которое может отслаиваться вокруг сколов на кузове. Или нижняя кромка пятой двери, где зачастую появляется ржавчина — обычно ее видно на сварных швах.
Разболтавшиеся со временем пластиковые накладки протирают краску до металла, а хром тускнеет и облезает — учтите это при осмотре «бэушной» машины. Обратите внимание и на фонари подсветки заднего номерного знака: из-за коррозии проводки они могут не гореть.
Довольно распространенный 1,4-литровый бензиновый мотор серии ЕА111 способен проработать без капремонта 250 000 км. Но вот цепь нередко нужно менять уже на 70 000 км — иначе она износится и перескочит через зубья шестерен привода. Как результат — встреча клапанов и поршней с последующим дорогим ремонтом.
Агрегат того же объема серии ЕА211 менее «ломучий», так как у него в приводе ГРМ установлен ремень. Однако в системе наддува может заклинить ось внутреннего перепускного клапана, а еще от использования сомнительного масла залегают поршневые кольца. Добавим и то, что топливные форсунки буквально всех движков «Тигуана» чувствительны к качеству горючего, так что экономить на нем не получится.
Семиступенчатый «робот» серии DQ200 с двумя сухими сцеплениями имеет дурную репутацию. Толчки и рывки при переключениях — обычное дело. Говорят, при аккуратной эксплуатации коробка выдерживает 120 000 км пробега. Но пробочный режим мегаполисов, в котором «Тигуаны» в основом и трудятся, быстро приговаривают детали трансмиссии к замене.
Система полного привода в целом надежна, однако и она имеет некоторые недостатки. Так, муфта Haldex четвертого поколения способна долго работать, только если менять в ней смазку каждые 60 000 км — иначе ломается электрический подкачивающий насос. Кроме этого, после 70 000 км требует «обновления» подвесной подшипник карданного вала.
И напоследок скажем пару слов о «ходовой». Если говорить про переднюю подвеску, то тут быстро изнашиваются задние сайлентблоки рычагов, а втулки стабилизатора требуют внимания через 70 000 км.