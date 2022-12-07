Почему категорически не стоит покупать подержанный Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan ценят в первую очередь за широкую гамму силовых агрегатов, возможность выбрать тип привода, а также эргономичный, приятный во всех смыслах салон. Но, разумеется, есть у «немца» и слабые места. Например, лакокрасочное покрытие, которое может отслаиваться вокруг сколов на кузове. Или нижняя кромка пятой двери, где зачастую появляется ржавчина — обычно ее видно на сварных швах.

Разболтавшиеся со временем пластиковые накладки протирают краску до металла, а хром тускнеет и облезает — учтите это при осмотре «бэушной» машины. Обратите внимание и на фонари подсветки заднего номерного знака: из-за коррозии проводки они могут не гореть.

Довольно распространенный 1,4-литровый бензиновый мотор серии ЕА111 способен проработать без капремонта 250 000 км. Но вот цепь нередко нужно менять уже на 70 000 км — иначе она износится и перескочит через зубья шестерен привода. Как результат — встреча клапанов и поршней с последующим дорогим ремонтом.

Агрегат того же объема серии ЕА211 менее «ломучий», так как у него в приводе ГРМ установлен ремень. Однако в системе наддува может заклинить ось внутреннего перепускного клапана, а еще от использования сомнительного масла залегают поршневые кольца. Добавим и то, что топливные форсунки буквально всех движков «Тигуана» чувствительны к качеству горючего, так что экономить на нем не получится.