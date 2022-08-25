Морда кирпичом: тест-драйв китайского кроссовера Haval Dargo

Ну, хватит разговоров, пора за руль. Пристегиваю ремень безопасности, завожу двигатель и поворачиваю шайбу селектора трансмиссии в положение «D». Нет, шайба нефиксируемая, поэтому перескакивает на «мануальный» режим. За время теста я так и не привык к этому. Приходилось каждый раз снова переключаться на «Драйв», что неудобно.

При маневрировании на парковке включается красивая графика на центральном дисплее. Она дает возможность посмотреть, что находится вокруг машины, существенно облегчая маневры. А вот это решение нравится: с таким парктроником даже блондинка «втиснет» довольно крупный автомобиль на свободное место.

Выезжаю на дорогу и тут двухлитровый мотор мощностью 192 силы в паре с 7-ступенчатым «роботом» раскрывает Dargo с лучшей стороны. Кроссовер бодр на разгоне. А вот к тормозам я привыкал дольше обычного. Замедление вроде понятное, но при прибилижении к корме впереди стоящего автомобиля есть ощущение, что последнего метра и не хватит. Так что потребовалось время, дабы привыкнуть.

Что касется рулевого управления, то чувствуется, что Dargo — не легковушка. Настройки похожи на те, что у крупных семиместных SUV. Так что «китаец» несколько вальяжен и на нем не хочется торопиться. А вот подвеска оставила приятные впечатления. Она просто не замечает мелкие дефекты асфальтового полотна. Да и в колее машина ведет себя спокойно и не норовит вильнуть в сторону.