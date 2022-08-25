Морда кирпичом: тест-драйв китайского кроссовера Haval Dargo

Я еще не встречал человека, который назвал бы Haval Dargo красивым. Необычным — да, а красивым — нет. Безусловно, угловатые формы кирпича, который обтесали напильником, привлекают внимание. С носовой части Dargo напоминает «Гелик», а сзади мерещится последнее поколение Land Rover Defender. Эх, как же хорош «Деф» и «Мерс»! Будь у нас на дворе не 2022 год, на «китайца» я бы и не посмотрел. А нынче придется. Кстати, оглядывая кузов, можно найти сходство и с другимим машинами. Азиаты тут в своей стихии: копировать чужие находки их хлебом не корми. И Dargo не стал исключением.
Но в целом с внешностью производитель, скорее, угадал: машина выделяется в потоке. Вот только при маневрировании на таком угловатом кроссовере вспоминаю модели УАЗ. Наверное потому, что у Dargo широкие задние стойки, скрадывающие обзор. Да и лобовое стекло поначалу кажется узким, но потом привыкаешь.
Интерьер — заявка на креативность. Салон — настоящий чемпион по количеству различных ручек и поручней. Сразу бросается в глаза огромный «держатель» на передней панели рядом с пассажиром. Не берусь судить, насколько он крепок и безопасен в момент аварии, но смотрится красиво, да и на бездорожье за него можно спокойно ухватиться.
Разместить бутылку воды — не проблема. В дверные карты поместится любого размера, благодаря натянутым ремешкам. Подстаканники на центральном тоннеле также удобны. А перед ними есть беспроводная зарядка для смартфона. В общем, разных ниш и полочек здесь огромное количество. Обычно этим отличаются французы, но, похоже, и китайцы начали догонять.
Заглядываю на задний ряд. Пол здесь ровный, без крупного тоннеля, а ведь у машины полный привод. Задний диван в меру плотный, а вокруг много места. За это спасибо формам кузова. В целом сидеть довольно просторно, потому как ноги не упираются в спинку переднего кресла. В общем, претензий здесь нет.
Ну, хватит разговоров, пора за руль. Пристегиваю ремень безопасности, завожу двигатель и поворачиваю шайбу селектора трансмиссии в положение «D». Нет, шайба нефиксируемая, поэтому перескакивает на «мануальный» режим. За время теста я так и не привык к этому. Приходилось каждый раз снова переключаться на «Драйв», что неудобно.
При маневрировании на парковке включается красивая графика на центральном дисплее. Она дает возможность посмотреть, что находится вокруг машины, существенно облегчая маневры. А вот это решение нравится: с таким парктроником даже блондинка «втиснет» довольно крупный автомобиль на свободное место.
Выезжаю на дорогу и тут двухлитровый мотор мощностью 192 силы в паре с 7-ступенчатым «роботом» раскрывает Dargo с лучшей стороны. Кроссовер бодр на разгоне. А вот к тормозам я привыкал дольше обычного. Замедление вроде понятное, но при прибилижении к корме впереди стоящего автомобиля есть ощущение, что последнего метра и не хватит. Так что потребовалось время, дабы привыкнуть.
Что касется рулевого управления, то чувствуется, что Dargo — не легковушка. Настройки похожи на те, что у крупных семиместных SUV. Так что «китаец» несколько вальяжен и на нем не хочется торопиться. А вот подвеска оставила приятные впечатления. Она просто не замечает мелкие дефекты асфальтового полотна. Да и в колее машина ведет себя спокойно и не норовит вильнуть в сторону.
На разбитой дороге «ходовка» позволяет ехать быстро и одновременно комфортно. Но вот если ям становится больше, скорость приходится снижать, так как чувствуется вертикальная раскачка. Так и приложиться днищем о грунт или камень недолго.
Что в итоге? Машина оставила больше положительных впечатлений, но и недостатков у Dargo немало. Силовой агрегат всего один, а для машины, которой китайцы прочат большое будущее, это не годится. Вот еще бы «дизель», но это мечты. Не понимаю и запаха нового автомобиля в салоне. Он раздражает. У европейцев таких проблем нет, а тут хоть открывай двери и проветривай. Ну а к сильным сторонам отнесу богатое оснащение и отлично настроенную подвеску. Она как упругий резиновый мячик позволяет кроссоверу буквально парить над асфальтом.
Если говорить о ценах, то они начинаются от 3 199 000 рублей. И это за моноприводную версию, что возмутительно дорого. Поэтому содержимое разбитой копилки лучше потратить на подержанный автомобиль. В пределах 3 500 000 рублей на «вторичке» есть масса достойных вариантов. И если вам нравятся кирпичи, то можно купить даже легендарный «Гелендваген».