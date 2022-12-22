Какие беды и даже страдания принесет владельцу подержанный кроссовер BMW X5

Второе поколение BMW X5 показали в августе 2006 года на автосалоне в Париже. Модель публика встретила тепло, причем как в Европе, так и в России. Сейчас этот уже далеко не новый автомобиль продают за 1 030 000 – 2 000 000 рублей. То есть, деньги вполне доступные. Разберемся, стоит ли их отдавать.

Кузов «немца» стоек к коррозии, но при осмотре посмотрите на зазоры. Если они «гуляют», значит экземпляр побывал в ДТП. Кстати, восстановление после аварии обойдется слишком дорого. Пластиковые передние крылья ремонту не подлежат, а декоративные хромированные элементы придется менять. А стоит все это хозяйство немало.

В салоне нередко появляются «сверчки»: совсем как и у дешевых легковушек. Порой скрипит так, что водители сами проклеивают пластиковые элементы отделки шумопоглощающими материалами.

Что касается силовых агрегатов, то у X5 их приличное количество., поэтому мы расскажем о самых востребованных. Бензиновый «атмосферник» объемом 3 литра, мощностью 272 л. с. или 264 л. с. отличается биметаллическим блоком цилиндров и системой управления газораспределением Double-VANOS. Его основная проблема — склонность к перегреву. А еще нередко появляется стук «пальцев» сразу после запуска. «Лечение», к сожалению, дорогое — замена гидрокомпенсаторов или головки блока цилиндров в сборе. А еще мотор часто требует ремонта клапана вентиляции картерных газов. Причина — забиваются каналы отвода этих газов, что приводит к выдавливанию масла.