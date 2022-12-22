Какие беды и даже страдания принесет владельцу подержанный кроссовер BMW X5

Второе поколение BMW X5 показали в августе 2006 года на автосалоне в Париже. Модель публика встретила тепло, причем как в Европе, так и в России. Сейчас этот уже далеко не новый автомобиль продают за 1 030 000 – 2 000 000 рублей. То есть, деньги вполне доступные. Разберемся, стоит ли их отдавать.
Кузов «немца» стоек к коррозии, но при осмотре посмотрите на зазоры. Если они «гуляют», значит экземпляр побывал в ДТП. Кстати, восстановление после аварии обойдется слишком дорого. Пластиковые передние крылья ремонту не подлежат, а декоративные хромированные элементы придется менять. А стоит все это хозяйство немало.
В салоне нередко появляются «сверчки»: совсем как и у дешевых легковушек. Порой скрипит так, что водители сами проклеивают пластиковые элементы отделки шумопоглощающими материалами.
Что касается силовых агрегатов, то у X5 их приличное количество., поэтому мы расскажем о самых востребованных. Бензиновый «атмосферник» объемом 3 литра, мощностью 272 л. с. или 264 л. с. отличается биметаллическим блоком цилиндров и системой управления газораспределением Double-VANOS. Его основная проблема — склонность к перегреву. А еще нередко появляется стук «пальцев» сразу после запуска. «Лечение», к сожалению, дорогое — замена гидрокомпенсаторов или головки блока цилиндров в сборе. А еще мотор часто требует ремонта клапана вентиляции картерных газов. Причина — забиваются каналы отвода этих газов, что приводит к выдавливанию масла.
Бензиновый V8 объемом 4,8 литра славится очень высоким расходом смазки. Также у него встречаются проблемы с системой газораспределения VANOS. В результате двигатель глохнет сразу после запуска, растет и расход топлива.
Конструкция полного привода xDrive любит качественное и своевременное обслуживание. В противном случае могут быть проблемы с «раздаткой» из-за старения лубриканта. А если гонять, то быстро сломается задний редуктор. Недолго «живут» и приводные валы с шарнирами равных угловых скоростей.
У подержанных экземпляров могут быть и серьезные проблемы в электрике. Забитый слив под главным тормозным цилиндром приводит к тому, что вода проникает в электронный блок управления двигателем. Последствия печальны. Ремонт очень дорогой, а замена обойдется в 200 000 рублей.
Часто «глючит» блок управления светом, который также отвечает за работу электростеклоподъемников. Обычно его меняют, что больно бьет по карману. Отметим и короткую «жизнь» камер кругового обзора, в которые попадает влага.
В общем, если вам предлагают BMW X5 за миллион, знайте, что в нынешней ситуации придется вложить еще минимум 500 000 рублей, ведь дорогие узлы вроде блока ЭБУ нужно ждать, а дешевые китайские запчасти к немецкому кроссоверу могут не подойти. Придется раскошеливаться на оригинал, что довольно дорого.