В России стартовали продажи нового BMW X5

BMW X5 xDrive30d оценили в 4 590 000 рублей. Автомобиль в версии помощнее с бензиновой 340-сильной «шестеркой» объемом 3 л получил минимальный прайс в 4 760 000 «деревянных».

Под капотом самого «горячего» X5 в комплетации xDrive50i прописалась «восьмерка» объемом 4,4 л, развивающая до 462 «лошадей». Такой бензиновый движок способен разогнать авто с нуля до первой сотни за 4,7 секунды, а его расход топлива в комбинированном цикле по паспорту — 11,6 л на 100 км. Ценник на такое авто стартует от 5 440 000 «целковых».

«Икс пятый» в М-исполнении с тремя фирменными полосками голубого, синего и красного цветов на двери багажника, вид которых зажигает огонь в глазах поклонников марки, обойдется в 5 590 000 рублей. В движение кроссовер со спортивным характером приводится турбированным трехлитровым дизельным мотором с отдачей в 400 «лошадок».

Стоит напомнить, что мировая премьера модели новой генерации состоялась в октябре на Парижском моторшоу. Правда, к тому времени все подробности об автомобиле уже были раскрыты, к примеру, российские спецификации и цены объявили еще в июле.