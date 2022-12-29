Вместо Hyundai Santa Fe: в Россию может приехать новый Haval H-Dog

В основе самого крупного представителя «собачьего» семейства — известная модульная платформа L. E. M. O. N. с поперечным расположением силового агрегата. Haval H-Dog может похвастать и неплохим внедорожным потенциалом: клиренс составляет приличные 200 мм, а глубина преодолеваемого брода — 560 мм. Есть принудительная блокировка дифференциала и девять различных режимов движения.

Если говорить о размерах, то длина H-Dog — 4705 мм, ширина — 1908 мм, а колесная база равна 2810 мм. То есть он сопоставим с Chery Tiggo 8 и чуть превосходит Hyundai Santa Fe.

Базовая полноприводная версия получила наддувный 2-литровый агрегат мощностью 238 сил, а топовая модификация предложит гибрид, в основе которого — турбомотор объемом 1,5 л и два электродвигателя. Суммарная отдача — 326 л. с.

Что касается интерьера, то здесь можно видеть крупный экран мультимедиа, а под ним — панель с аналоговыми клавишами. С их помощью управляют различным функционалом автомобиля. Селектор трансмиссии такой же, как у Tank 300.

Об официальном старте российских продаж речи пока не идет. Но новинку вполне могут начать завозить к нам по параллельному импорту.