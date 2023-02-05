Chery готовит кроссовер Tiggo 9 к продажам в России

Напомним, что в зависимости от комплектации автомобиль будет идти в исполнении на пять, шесть или семь посадочных мест. Моторная гамма включает 2-литровый двигатель и две трансмиссии — 7-ступенчатый «робот» и 8- диапазонный «автомат». Привод как передний, так и полный.

В списке опций — 10 подушек безопасности, продвинутый автопилот с 17 радарами и шестью камерами, адаптивные матричные фары, система распознавания лиц и проекционный дисплей. Да и внешне автомобиль потенциальных клиентов явно не разочарует. И вот, что говорит о перспективах очередного чуда китайского автостроения в нашей стране г-н Шмаков:

— В Китае сейчас идет адаптации автомобиля к российскому рынку, к нашим непростым условиям эксплуатациии, Когда все работы будут закончены, начнем процедуры сертификации машины в РФ и ее вывода на наш рынок. И уже сейчас прорабатываем все возможные варианты, чтобы премьера Chery Tiggo 9 состоялась у нас как можно раньше.