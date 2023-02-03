АВТОВАЗ пытается, китайцы делают, а власти имитируют: итоги недели

АВТОВАЗ планирует в обозримом будущем представить сразу несколько многообещающих новинок. Во-первых, модельный ряд LADA пополнится семейством, призванным сменить XRAY: в него войдут седан, универсал и некая кросс-версия — вероятно, приподнятый хетчбэк. Во-вторых, мы увидим полноценный — читай, полноприводный — кроссовер. Но когда все это случится?
А в продолжение темы отечественных производителей новость о том, что до конца этого года еще пять «электричек» выкатит Evolute. Напомним, что сегодня эта марка предлагает две модели: седан i-Pro и кроссовер i-Joy. Так, уже в апреле официальные дилеры откроют прием заказов на паркетники i-Jet и i-Sky, в июне — на минивэн i-Van. Два других электромобиля появятся во втором полугодии. Запусков много, но кому они, «зеленые», нужны?
В этом смысле более интересным кажется появление в России нового китайского бренда Kaiyi. Производство его первой модели, седана E5, уже стартовало на калининградском заводе «Автотор». Запустился и официальный сайт, благодаря которому мы узнали о трех следующих машинах. Кстати, Kaiyi — это «дочка» Chery, которая тоже готовит нам сюрприз.
Китайцы из Chery сертифицировали в России новый седан — на всякий случай под двумя марками (собственно Chery и Omoda) и с четырьмя наименованиями: Arrizo 5 Pro, Arrizo 6, Omoda S5 и просто S5. Очевидно, с названием для своей новинки они еще не определились. Из ОТТС следует, что модель для нашей страны получит мотор на 113 сил и вариатор. Оснащение, судя по всему, будет довольно богатым. Остается открытым лишь вопрос цены.
Тем временем страховщики проанализировали статистику по ремонту и назвали марки машин, на которые сложнее всего найти запчасти. По словам представителей компании «Согласие» — той самой, что и провела исследование рынка — ситуация с деталями в России остается сложной. Многих позиций нет: их приходится заказывать и ждать до двух месяцев, а по некоторым деталям — и того дольше.
Росавтодор тоже решил провести исследование — «практики применения» технологии холодного ресайклинга. Для чего? Чтобы масштабировать ее на всю страну и, в конечном итоге, начать существенно экономить на ремонте автодорог. А подробнее о том, что собой представляет этот самый ресайклинг и почему ничего хорошего от распространения практики ждать не стоит, рассказываем в видеообзоре главных событий уходящей недели, который можно посмотреть здесь.