АВТОВАЗ пытается, китайцы делают, а власти имитируют: итоги недели

АВТОВАЗ планирует в обозримом будущем представить сразу несколько многообещающих новинок. Во-первых, модельный ряд LADA пополнится семейством, призванным сменить XRAY: в него войдут седан, универсал и некая кросс-версия — вероятно, приподнятый хетчбэк. Во-вторых, мы увидим полноценный — читай, полноприводный — кроссовер. Но когда все это случится?

А в продолжение темы отечественных производителей новость о том, что до конца этого года еще пять «электричек» выкатит Evolute. Напомним, что сегодня эта марка предлагает две модели: седан i-Pro и кроссовер i-Joy. Так, уже в апреле официальные дилеры откроют прием заказов на паркетники i-Jet и i-Sky, в июне — на минивэн i-Van. Два других электромобиля появятся во втором полугодии. Запусков много, но кому они, «зеленые», нужны?

В этом смысле более интересным кажется появление в России нового китайского бренда Kaiyi. Производство его первой модели, седана E5, уже стартовало на калининградском заводе «Автотор». Запустился и официальный сайт, благодаря которому мы узнали о трех следующих машинах. Кстати, Kaiyi — это «дочка» Chery, которая тоже готовит нам сюрприз.