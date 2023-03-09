В Китае показали многообещающий для россиян Chery Tiggo 2 Pro

Новинку отличает иная решетка радиатора и обновленная головная оптика. Сзади появились фонари иной формы. Дизайнеры их как бы соединили между собой. Впрочем, подобные решения мы уже видели не на одном «европейце» и «азиате».

Что касается габаритов, то они не изменились. Длина Tiggo 2 Pro — все те же 4200 мм, ширина — 1760 мм, а высота составляет 1570 мм. Под капотом работает знакомый атмосферный мотор объемом 1,5 литра мощностью 116 л. с. К нему приставлена «механика» или вариатор.

Напомним, что Tiggo 2 продавали в России, но в 2020 году модель покинула наш рынок. Вероятная причина — низкий спрос. Ведь в 2019 году хозяев нашил около 250 «двоек».

Сейчас же ситуация кардинально поменялась, потому предположим, что Chery Tiggo 2 Pro все же сможет найти своего покупателя. «Китаец» легко заменит такие модели как Renault Sandero Stepway и даже переднеприводный Duster.

В пресс-службе Chery предпочли оставить запрос портала «АвтоВзгляд» о вероятном появлении машины в России без комментариев. Видимо, компания не хочет раньше времени раскрывать планы, так как рыночная ситуация постоянно меняется.