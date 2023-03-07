Японский флаг в руки: что ждет российский рынок праворульных машин

Довольно многие российские автовладельцы отрицательно относятся к перспективе пересесть за руль легковой машины «с рулем в бардачке». При этом множество их коллег, проживающих в восточных регионах России, напротив, просто не видят для себя альтернативы «правому рулю».

Как с точки зрения финансовой доступности авто, так и в плане его потребительских свойств. Фактический коллапс привычной структуры отечественного авторынка, случившийся в 2022-ом, толкнул в ряды любителей «бэушек» из Японии десятки тысяч новых членов. Ведь только в минушем году у нас было реализовано около 200 000 таких машин из этой недружественной ныне для нас страны.