В Россию привезли новейший кроссовер Mazda CX−50

«Пятидесятку» разрабатывали специально для североамериканского рынка, а представили широкой публике еще в 2021 году. Она предназначена не только для эксплуатации в городе, но и для прохватов по легкому бездорожью. У машины — поперечное расположение силового агрегата и уже в базовой версии предусмотрен полный привод i-Active AWD с муфтой подключения задней оси.

Комплектация богата. Кроме набора электронных помощников в распоряжении водителя есть система выбора режимов движения Mi-Drive, климат-контроль, а рейлинги на крыше рассчитаны на повышенные нагрузки. В салоне можно увидеть аналоговую панель приборов, кожаную отделку кресел, панорамную крышу и другие опции. Под капотом работает 2,5-литровый наддувный бензиновый мотор с отдачей в 260 л. с. в паре с шестиступенчатым гидромеханическим «автоматом».

По данным портала Auto.ru, дилер из Владивостока просит за 4,7-метровый кроссовер 5 640 000 рублей. Продавец утверждает, что из США можно привести и другие комплектации «японки». Напомним, что у нее есть менее мощный двигатель мощностью 190 сил.