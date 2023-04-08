Загадка российского авторынка. Оживет или умрет окончательно?

Эксперты и аналитики неожиданно прониклись чувством глубокого оптимизма по поводу нынешнего состояния и перспектив авторынка России. Их радость по поводу стабильного роста продаж легковых автомобилей действительно непритворна. Портал «АвтоВзгляд» решил проверить, есть ли под этим ликованием какая-нибудь фактическая основа.

Статистика жонглирует цифрами весьма ловко. Порой кажется, что она и создана именно для того, чтобы ввести в заблуждение как можно больше людей. Впрочем, люди сами готовы в него вводиться, только дай такую возможность. Тем более, если после долгих месяцев сплошного негатива вдруг появляется робкая надежда хоть на какой-то позитив.

Ах, обмануть меня не трудно!..

Я сам обманываться рад!

Пора-пора-порадуемся!

Поэтому эксперты с удовлетворением комментируют данные по продажам за март 2023 года, которые недавно были обнародованы агентством «Автостат». Они отмечают, что на российском авторынке ситуация стабильно улучшается. За этот месяц у нас было реализовано 69 913 новых легковых авто. Это всего на 11,4% меньше, чем в марте прошлого года. При этом, в январе падение составляло 59% по сравнению с тем же периодом 2022-го, в феврале — 43%. А это тенденция, между прочим!

И в апреле нам с большой вероятностью сулят уже долгожданный рост. А я бы сказал, что это просто неминуемо. Чтобы понять истинную цену нынешней победы авторынка, есть смысл восстановить, что происходило зимой-весной прошлого года. Ибо память у нас короткая, и от неприятных воспоминаний она эффективно избавляется.