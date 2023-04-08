Загадка российского авторынка. Оживет или умрет окончательно?

Эксперты и аналитики неожиданно прониклись чувством глубокого оптимизма по поводу нынешнего состояния и перспектив авторынка России. Их радость по поводу стабильного роста продаж легковых автомобилей действительно непритворна. Портал «АвтоВзгляд» решил проверить, есть ли под этим ликованием какая-нибудь фактическая основа.
Статистика жонглирует цифрами весьма ловко. Порой кажется, что она и создана именно для того, чтобы ввести в заблуждение как можно больше людей. Впрочем, люди сами готовы в него вводиться, только дай такую возможность. Тем более, если после долгих месяцев сплошного негатива вдруг появляется робкая надежда хоть на какой-то позитив.
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!
Пора-пора-порадуемся!
Поэтому эксперты с удовлетворением комментируют данные по продажам за март 2023 года, которые недавно были обнародованы агентством «Автостат». Они отмечают, что на российском авторынке ситуация стабильно улучшается. За этот месяц у нас было реализовано 69 913 новых легковых авто. Это всего на 11,4% меньше, чем в марте прошлого года. При этом, в январе падение составляло 59% по сравнению с тем же периодом 2022-го, в феврале — 43%. А это тенденция, между прочим!
И в апреле нам с большой вероятностью сулят уже долгожданный рост. А я бы сказал, что это просто неминуемо. Чтобы понять истинную цену нынешней победы авторынка, есть смысл восстановить, что происходило зимой-весной прошлого года. Ибо память у нас короткая, и от неприятных воспоминаний она эффективно избавляется.
Начался 2022 год ни шатко, ни валко. Первые два месяца продемонстрировали падение продаж на 4,3% по сравнению с 2021-м, также далеко не рекордным. И тем не менее, ежемесячно в России хозяев находили более 100 000 новых легковушек. А в марте случился катастрофический обвал в связи с неприличным демаршем иностранных автобрендов. Продажи разом рухнули на 63%!
Странным образом мы сейчас радуемся тому, что рынок в нынешнем марте оказался ниже этой планки еще на 11%. То есть, за год он не смог восстановиться не то, чтобы до предкризисных объемов, но хотя бы до уровня первого шокового месяца. Что касается апреля, то там прошлогодний коллапс был еще круче — падение составило 78,5% по отношению к 2021-му. Было продано всего 32 706 легковушки, так что этот антирекорд мы уже перекрыли почти вдвое, и ничто не помешает, скорее всего, в следующем месяце порадоваться росту рынка.
Смотря что с чем сравнивать
Понятно, что проводить сопоставления с провальным прошлым годом и на этом основании делать какие-то выводы, а тем более строить прогнозы — занятие по меньшей мере неблагодарное. Но какие-то ориентиры все же нужны. Напрашивается сравнение с предыдущим месяцем, но оно очень некорректно, поскольку в разные времена года покупательская активность сильно различается.
Тем не менее, попытаемся пойти по этому пути, но при этом постараемся по мере возможности сделать его более объективным. Итак, за последние семь лет мартовские продажи легковых автомобилей в РФ ежегодно превосходили февральские на 18% — 36%. Самое низкое значение было в 2018 году, самое высокое — в 2020-м. В нынешнем 2023-м рынок вырос на 24,5% — в среднем, как и раньше. Таким образом можно констатировать, что по крайней мере на настоящий момент продажи легковушек не растут опережающими темпами, и нагонять отставание совершенно не собираются.