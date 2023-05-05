Обновленный Chery Tiggo 4 Pro представлен в Китае

Для начала отметим, что Tiggo 5x — прямой аналог знакомого нам Tiggo 4 Pro. Модель, конечно же, сохранила привычные формы кузова, но лишилась красных декоративных вставок на переднем бампере и дверях, зато обзовелась иными колесными дисками. В салоне дизайнеры поменяли цвета обивки кресел. Других новаций, явно бросающихся в глаза, нет.

Что касается технической части, то под капотом теперь работает свежий 1,5-литровый «атмосферник» серии SQRG4G15, развивающий 120 л. с. К нему в пару приставлена 5-ступенчатая «механика» или вариатор. Правда, CVT тут, судя по всему, тоже более продвинутый. Наддувный агрегат того же объема не изменился. На домашнем рынке его отдача равна 156 л. с.. И он также работает с вариатором.

Как рассказала порталу «АвтоВзгляд», Евгения Никитена-Кацарская, руководитель пресс-службы Chery в России, машина появится у нас, ориентировочно, в течение полугода. Но какие-то детали экстерьера и интерьера могут быть изменены. Это зависит от результатов маркетинговых исследований, которые проведут перед запуском кроссовера на рынок.