Что нужно обязательно контролировать при замене масла в автосервисе

Немало сервисменов перед установкой масляного фильтра заливают в него немного лубриканта. Объяснение простое. Мол, если расходник сухой, то в первое время после пуска мотор будет испытывать масляное голодание. То есть быстрее сломается. Это заблуждение.

Дело в том, что в советское время смазки были более тягучими. Поэтому и прокачивались медленнее. А сейчас даже «минералка» более технологична. Поэтому не позволяйте применять подобный дедовский метод. Для начала попросите посмотреть на корпус фильтра. Там подробно описана процедура его замены. На первом этапе смачивается исключительно резиновое уплотнительное кольцо. Если этого не сделать, то образуются течи в местах сочленений.

А вот наполнив «стакан» до верха, можно нажить себе проблем. Напомним, что у подавляющего большинства автомобилей фильтр устанавливается под углом или вообще горизонтально. Значит, содержимое обязательно прольется и испачкает не только одежду, но и попадет, скажем, на приводной ремень или на ролики ГРМ (зависит от конструкции мотора). Это приведет к тому, что «приводной» просто соскочит с направляющих. Если при этом он еще и заденет ГРМ, то не миновать серьезной беды. Ведь обрыв привода чреват встречей клапанов и поршней. Здравствуй, «капиталка».