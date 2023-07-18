Удивительные превращения нового Hyundai Santa Fe

Напомним, что еще в далеком 2000-м Santa Fe оказался первым кроссовером бренда, приоткрывшим для корейцев калитку нового направления в индустрии. С тех пор они преуспели, плотно оккупировав наиболее массовый сегмент доступных среднеразмерных SUV. И, пожалуй, это дает право производителю на дорогостоящие эксперименты. Именно им и является, как нам кажется, новый дизайн новинки.
Внешность кроссовера посуровела вплоть до прямых аллюзий с Land Rover Defender, ставшего брутальной иконой последних нескольких лет. Оригинальная Н-образная передняя оптика выглядит строго и технологично, 21-е колеса — богато, а черные стойки однозначно говорят об источнике, в котором черпали вдохновение корейцы. Впрочем, образ получился цельным. Понравилось, что корейцы изменили себе, забыв про тотальный хром, в который, дай им волю, раньше закатали бы и гриль, и бампера, и даже колеса. Слегка разочаровали массивные и нелепо угловатые колесные арки.
Видимо, это неизбежное решение в концепции, когда стремишься создать наиболее просторный салон, а лишнее оставить за бортом. Идея новинки нам видится именно в этом. Иначе как объяснить затейливый казус с вытянутой в горизонтальную линию по нижнему краю пятой двери задней оптикой.
Признаться, с ней корма отчасти напоминает тыл какого-нибудь бюджетного микроавтобуса из 80-х. Поделать с таким восприятием мы ничего не можем, даже понимая, что крышка багажника от края до края тоже служит главной идее — созданию как можно большего пространства в салоне.
Ведь не случайно производитель щегольнул сразу двумя выстроенными в горизонт между передними креслами площадками для беспроводной зарядки. Ощущение простора подчеркивают и непрерывно пересекающие всю переднюю панель дефлекторы воздуховодов, и массивная спайка из двух 12,3-дюймовых дисплеев, и отсутствие селектора КП в традиционном месте. Управление трансмиссией переехало на рулевую колонку. Кивок в сторону американского рынка? Или заслуги Mercedes? Судить не беремся…
Впрочем, технических подробностей пока нет, кроме заявлений о том, что колесная база предшественника (2765 мм) была еще растянута. На фото мы заметили лишь шильдик 2.5Т, подсказывающий, что под капотом в числе прочего оборудования окажется и бензиновая «турбочетверка». Наверняка не обойдется без дизеля. Ну и гибриды, HEV или PHEV, а может — и то и другое. Куда же без них?