Удивительные превращения нового Hyundai Santa Fe

Напомним, что еще в далеком 2000-м Santa Fe оказался первым кроссовером бренда, приоткрывшим для корейцев калитку нового направления в индустрии. С тех пор они преуспели, плотно оккупировав наиболее массовый сегмент доступных среднеразмерных SUV. И, пожалуй, это дает право производителю на дорогостоящие эксперименты. Именно им и является, как нам кажется, новый дизайн новинки.

Внешность кроссовера посуровела вплоть до прямых аллюзий с Land Rover Defender, ставшего брутальной иконой последних нескольких лет. Оригинальная Н-образная передняя оптика выглядит строго и технологично, 21-е колеса — богато, а черные стойки однозначно говорят об источнике, в котором черпали вдохновение корейцы. Впрочем, образ получился цельным. Понравилось, что корейцы изменили себе, забыв про тотальный хром, в который, дай им волю, раньше закатали бы и гриль, и бампера, и даже колеса. Слегка разочаровали массивные и нелепо угловатые колесные арки.

Видимо, это неизбежное решение в концепции, когда стремишься создать наиболее просторный салон, а лишнее оставить за бортом. Идея новинки нам видится именно в этом. Иначе как объяснить затейливый казус с вытянутой в горизонтальную линию по нижнему краю пятой двери задней оптикой.