Только «китай»: владельцев Kia и Hyundai ждут большие проблемы с запчастями

В среднем за год стоимость автозапчастей, произведенных в Корее, выросла примерно на четверть. Однако в последние месяцы цены начали снижаться: по данным агрегаторов розничных предложений, «оригиналы» подешевели на 10—15%, если сравнивать текущие прайсы с теми, что действовали в октябре. И это, как порталу «АвтоВзгляд» объяснил Михаил Мартынов, директор по развитию сети «Кореана», связано исключительно с корректировками курса валют. Кроме того, на рынке подросла конкуренция, поскольку вернулись крупные игроки, что тоже сказалось на ценообразовании.

Как сейчас сервисные центры и магазины автозапчастей достают комплектующие из Страны утренней свежести? Независимые мастерские заказывают их напрямую у корейских поставщиков, а официальные дилеры в основном — у представительств автобрендов. Как нам рассказали в «Ключ Авто», российские офисы Hyundai и Kia работают в прежнем режиме, а сервисный коэффициент их складов составляет на сегодняшний день более 90%.

Казалось бы, никаких проблем — и цены адекватные, и каналов поставок предостаточно. Однако сложности все же есть.