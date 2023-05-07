Только «китай»: владельцев Kia и Hyundai ждут большие проблемы с запчастями

В среднем за год стоимость автозапчастей, произведенных в Корее, выросла примерно на четверть. Однако в последние месяцы цены начали снижаться: по данным агрегаторов розничных предложений, «оригиналы» подешевели на 10—15%, если сравнивать текущие прайсы с теми, что действовали в октябре. И это, как порталу «АвтоВзгляд» объяснил Михаил Мартынов, директор по развитию сети «Кореана», связано исключительно с корректировками курса валют. Кроме того, на рынке подросла конкуренция, поскольку вернулись крупные игроки, что тоже сказалось на ценообразовании.
Как сейчас сервисные центры и магазины автозапчастей достают комплектующие из Страны утренней свежести? Независимые мастерские заказывают их напрямую у корейских поставщиков, а официальные дилеры в основном — у представительств автобрендов. Как нам рассказали в «Ключ Авто», российские офисы Hyundai и Kia работают в прежнем режиме, а сервисный коэффициент их складов составляет на сегодняшний день более 90%.
Казалось бы, никаких проблем — и цены адекватные, и каналов поставок предостаточно. Однако сложности все же есть.
ЖДАТЬ У МОРЯ ЗАПЧАСТИ
По словам Сергея Демидова, вице-президента по автострахованию компании «Ренессанс страхование», за последнее время ощутимо выросли сроки поставок запчастей — некоторые детали приходится ждать до трех месяцев. Причем это касается не только редких автомобилей, но и вполне себе распространенных — таких, как Hyundai Solaris или Kia Ceed. Остро не хватает «кузовщины», оригинальных корейских масел. И ряда других, «слесарных» позиций.
Скажем, даже официальные дилеры уже не могут раздобыть вариатор на Kia Seltos, поскольку их просто не осталось на центральном складе автопроизводителя. И параллельный импорт в такой ситуации тоже не спасает, говорит директор по развитию компании «КарданБаланс» Александр Приходько — логистическая цепочка становится слишком длинной, что негативно сказывается на итоговой цене агрегата и сроках поставки.
КИТАЕМ ЕДИНЫМ
— Чтобы решить эту проблему, многие российские компании прибегают к импорту автозапчастей из третьих стран — в том числе Китая и Белоруссии. И хотя на первый взгляд это может показаться хорошей идеей, зачастую возникают трудности — из-за различий между российскими, корейскими и китайскими деталями. Последние могут просто не подойти, если они не совместимы с машиной, — говорит наш собеседник.
Впрочем, по словам директора по развитию сети «Кореана» Михаила Мартынова, в большинстве случаев китайские запчасти все же не «конфликтуют» с корейскими автомобилям, «бегающими» по российским дорогам. Другой вопрос, что «оригиналы» из КНР не импортируешь — их там производят, но вывозить детали за пределы страны запрещено. Так что рассчитывать можно только на аналоги: их предостаточно, да и качество уже не вызывает у сервисменов сомнений.
БУДЕТ ПАРАЛЛЕЛЬНО
Что же касается введенного Министерством торговли Южной Кореи усиления экспортного контроля в отношении России и Белоруссии, по которому список «ограниченных» товаров расширился с 57 до 798 позиций, захватив комплектующие для авто стоимостью свыше 50 000 долларов, то глобально оно не повлияет на отечественный рынок запчастей, считают эксперты. Хотя некоторых изменений ждать все же стоит.
Так, например, в «Ключ Авто» предполагают, что ужесточение контроля даст очередной толчок к развитию поставок по схеме параллельного импорта, вследствие чего стоимость корейских автозапчастей может подрасти, поскольку в конечную цену будут закладываться издержки на логистические услуги.
ЕЩЕ ДОРОЖЕ И ДЕФИЦИТНЕЕ
Того же мнения придерживаются в компании «КарданБаланс». Там прогнозируют, что прайсы на некоторые позиции могут увеличиться на 40—50%. Хотя, казалось бы, куда еще-то? Скажем, за лобовые стекла на кроссоверы Kia и Hyundai официальные дилеры уже просят от 110 000 рублей. И это — без учета стоимости работ. Неудивительно, что все больше россиян отказывается от «оригиналов» в пользу аналогов.
Многие владельцы бюджетных «корейцев» уже давно перешли на более доступные китайские альтернативы, подтверждают в «Кореане». И объемы поставок деталей из КНР будут только расти. Так что глобально отечественный рынок автозапчастей никак не ощутит последствий ужесточения контроля со стороны Южной Кореи. То, что попадает под запрет в республике, привезут из Поднебесной.
С тем, что тренд на поставки китайских запчастей усилится, согласны и в компании «Ренессанс страхование». Причем там предполагают, что в обозримом будущем корейский сегмент с рынка вообще вытеснят. Глобально — не только в контексте комплектующих. Ведь за те же деньги китайцы уже предлагают более интересные с точки зрения оснащения автомобили, да и уровень доверия к «поднебесному» автопрому мало-помалу растет.