Kia признала, что у нового Sportage проблемы с тормозами

До начала всем известных событий Kia успела отгрузить российским дилерам лишь небольшую партию новеньких Sportage, но модель охотно покупают по каналам «серого» импорта. Однако поклонникам корейского SUV стоит хорошенька подумать, прежде чем приобрести новинку, страдающую дефектом тормозной системы.

К слову, на североамериканском рынке уже зафиксированы случаи, связанные с потерей тормозного усилия из-за разгерметизации баллона «вакуумника», обеспечивающего замедление. Точнее, как вы уже поняли, не обеспечивающего.

Под отзывную кампанию подпадают автомобили, сошедшие с конвейера в период с января 2022 года по февраль 2023-го. В настоящий момент сервисмены готовятся к процессу устранения неполадки, пока никто не пострадал. Между тем, на подобную проблему уже пожаловалось более 70 владельцев Kia Sportage. Всего же в технические центры пригласят 98 944 хозяев модели.