Футуристичный «китаец» за 5,4 «лямов»: чем удивил премиальный Exeed RX

В эпоху, когда все современные автомобили, чего уж греха таить, похожи друг на друга, как братья и сестры от одних матери с отцом, говорить о внешности новоявленного авто смысла не имеет. Однако Exeed RX в этом плане удивил. Казалось бы, будучи премиальной «дочкой» Chery, любое новое т/с концерна должно так или иначе повторять все его изделия в виде и собстсвенно «Чери», и той же «Омода», например.

Ну только с большим количеством кожи-рожи внутри и какими-нибудь дизайнерскими изысками снаружи. Ан, нет! RX вышел настолько самобытным, что разглядеть в нем хоть что-то позаимствованное от других брендов лично у меня не получилось. Дизайнер модели Стив Юм до прихода в Chery много лет, напомню, трудился в GM. То есть прошел хорошую школу.

Но надо отдать должное художнику: в облике RX не усматривается отголосков с прежнего места работы. И с какого ракурса ни посмотри на получившееся произведение искусства, ладошка так и тянется провести по округлым формам, будто бы пред тобой и не машина вовсе, а как минимум та самая застрахованная на миллионы долларов попа.

Портал «АвтоВзгляд» уже писал о том, что из себя представляет новинка, и подробнее о ее ТТХ вы сможете узнать здесь. Напомню лишь главные характеристики премиального кросс-купе. Построен он на инновационной платформе T2X, позволяющей выпускать не только SUV и седаны, но в будущем создавать гибриды и электрокары (кстати, премиальные электрические «иксиды» под иным брендом уже скоро появятся и у нас).​