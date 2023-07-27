Футуристичный «китаец» за 5,4 «лямов»: чем удивил премиальный Exeed RX

В эпоху, когда все современные автомобили, чего уж греха таить, похожи друг на друга, как братья и сестры от одних матери с отцом, говорить о внешности новоявленного авто смысла не имеет. Однако Exeed RX в этом плане удивил. Казалось бы, будучи премиальной «дочкой» Chery, любое новое т/с концерна должно так или иначе повторять все его изделия в виде и собстсвенно «Чери», и той же «Омода», например.
Ну только с большим количеством кожи-рожи внутри и какими-нибудь дизайнерскими изысками снаружи. Ан, нет! RX вышел настолько самобытным, что разглядеть в нем хоть что-то позаимствованное от других брендов лично у меня не получилось. Дизайнер модели Стив Юм до прихода в Chery много лет, напомню, трудился в GM. То есть прошел хорошую школу.
Но надо отдать должное художнику: в облике RX не усматривается отголосков с прежнего места работы. И с какого ракурса ни посмотри на получившееся произведение искусства, ладошка так и тянется провести по округлым формам, будто бы пред тобой и не машина вовсе, а как минимум та самая застрахованная на миллионы долларов попа.
Портал «АвтоВзгляд» уже писал о том, что из себя представляет новинка, и подробнее о ее ТТХ вы сможете узнать здесь. Напомню лишь главные характеристики премиального кросс-купе. Построен он на инновационной платформе T2X, позволяющей выпускать не только SUV и седаны, но в будущем создавать гибриды и электрокары (кстати, премиальные электрические «иксиды» под иным брендом уже скоро появятся и у нас).
Под капотом китайской красавицы стоит 2-литровый бензиновый агрегат Turbo DGI мощностью 249 «кобыл». Если вам важны показатели крутящего момента, то производитель обещает 385 Нм. К слову сказать, у себя на родине AtlantiX (под таким названием RX продается в Китае) имеет более впечатляющие показатели — 261 «лошадь» и 400 Нм крутящего момента. При этом силовой агрегат — один в один, как и в российской версии. Но тут товарищам из КНР спасибо за экономию нашего брата на налогах.
Уже в начале следующей недели портал «АвтоВзгляд» испытает роскошную новинку «кроссоверного сезона» в деле. И мы в крассках расскажем о том, что это за зверь такой, и с чем его едят. Иными словами, как он ведет себя что на скоростной трассе, что в городских заторах, что на бездорожье. Ну а пока — удивим ценой. Барабанная дробь и… 5 400 000 рублей. Для премиума совсем недорого. Но вот для китайского премиума?… Зато чертовски богато!
Ну и на всякий случай справка для господ, все активнее пересаживающихся сегодня с «баварцев» и «штутгардцев» на «поднебесные» аналоги. В линейке Exeed модель RX встанет между VX (прайс стартует от 5,3 «лямов») и TXL, который могут себе позволить счастливые обладатели всего 4,3 миллионов «деревянных».