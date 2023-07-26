Без шума и пыли: почему любой «китаец» угоняется за несколько секунд

Итак, в минувшем году своих законных хозяев лишились 22,5 тысячи транспортных средств. А в этом, по некоторым оценкам, число автокраж не превысит и 20 000, при этом раскрываемость подобных преступлений составит никак не меньше 70%. И можно было бы радоваться, но новые реалии нашего авторынка сделать этого не позволяют. Точнее, заставляют задуматься о судьбе китайских машин, доля которых в общей структуре рынка вот-вот приблизиться к 50%.

И не надо смотреть на тот факт, что в предыдущие годы «поднебесные» авто угонщиков фактически не интересовали: в том же 2022-ом они умыкнули чуть больше тысячи «китайцев». Но уже в этом ситуация, повторимся, может измениться.