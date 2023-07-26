Без шума и пыли: почему любой «китаец» угоняется за несколько секунд

Фото globallookpress.com
Несмотря на многочисленные прогнозы разного рода экспертов о неизбежном росте угонов в стране на фоне ухода из России подавляющего числа автобрендов и сложности с поставками запчастей к их моделям, криминальная активность в этом виде бандитского «бизнеса» не выросла и даже наоборот — снизилась. Однако в ближайшее время все может измениться. Причем под ударом в первую очередь окажутся владельцы… китайских авто. Почему, разбирался портал «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

Итак, в минувшем году своих законных хозяев лишились 22,5 тысячи транспортных средств. А в этом, по некоторым оценкам, число автокраж не превысит и 20 000, при этом раскрываемость подобных преступлений составит никак не меньше 70%. И можно было бы радоваться, но новые реалии нашего авторынка сделать этого не позволяют. Точнее, заставляют задуматься о судьбе китайских машин, доля которых в общей структуре рынка вот-вот приблизиться к 50%.

И не надо смотреть на тот факт, что в предыдущие годы «поднебесные» авто угонщиков фактически не интересовали: в том же 2022-ом они умыкнули чуть больше тысячи «китайцев». Но уже в этом ситуация, повторимся, может измениться.

Во-первых, благодаря уже упоминавшемуся росту продаж авто из КНР. Во-вторых потому, что китайские автостроители пока не сильно заморачиваются поставкой всей номенклатуры необходимых запчастей к ним. Более того, без устали плодя модификации одной и той же модели, «забывают», что многие детали каждой новой версии категорически не подходят к старой.

Ну и в-третьих, как выяснилось буквально на днях, практически любой китайский автомобиль абсолютно не защищен производителем от происков злоумышленников. И угнать его, увы, легко и непринужденно может любой школьник. Каким образом и можно ли этому противостоять, вы узнаете из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который можно найти здесь.

угоны, защита от угона, китайские авто, 264 УК РФ
26 июля 2023
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