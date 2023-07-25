Разорительная сертификация: почему российские чиновники страсть как боятся китайского автопрома

Фото globallookpress.com
Крайне медленное насыщение российского авторынка импортными автомобилями — и в первую очередь, китайскими — происходит во многом потому, что наши чиновники сами не спешат пошире распахнуть ворота перед иностранцами. Портал «АвтоВзгляд» раскрыл только часть препон, стоящих на пути увеличения импорта.
Ефим Розкин

Сетовать на то, что автомобильный рынок России возрождается черепашьими темпами — занятие бесплодное. Понятно, что ломать всегда быстрее, чем строить, а скоординированный удар западных, японских и корейских компаний был действительно тяжел. Однако времени, чтобы оценить его последствия и выбрать оптимальный путь для выхода из кризиса, прошло более, чем достаточно.

Головотяпы и рукосуи

Хорошо, что нам помогли вырулить из сложной ситуации китайцы. Но, как выясняется, мы и этим недовольны. Дескать, слишком вяло они окучивают наш рынок, без энтузиазма, без блеска в глазах. Только вот стоит задуматься — чья вина в том, что компании из Поднебесной не лезут на наш рынок как на кассу? Их природная осторожность? Вероятно. Боязнь вторичных санкций от США? Скорее всего, так и есть. Желание заработать много, но с минимальными затратами? Возможно.

Если продолжать следовать этой логике, то получится, что в провале нашего рынка виноваты китайцы, а мы, вроде бы, вообще ни при делах. То, что наш автопром не умеет–не хочет–не может (выберите наиболее близкий для себя вариант) самостоятельно подняться, организоваться и начать выпускать, наконец, конкурентоспособные автомобили, как бы отъезжает на второй план.

Нет, китайцы плохи. А наши-то чиновники — головотяпы и рукосуи — просто прелесть что такое. Именно из-за своей замечательности они не желают заниматься своим прямым делом — налаживать внутреннее производство. Более того, лупят дружественно расположенных к нам иностранцев по рукам почем зря.

Фото РОАД.

Незаслуженный пинок

Простой вопрос — кто в первую голову пострадает от увеличения случившегося надысь утилизационного сбора? Такой же простой ответ: китайские экспортеры. Обязательно было столь показательно давать им пинка? Не факт. Впрочем, к предвзятому отношению со стороны российских бюрократов компании из Поднебесной давно привыкли. Еще с тех самых пор, когда на них по непонятным причинам не желали распространять действия наших льготных программ. И мы удивляемся их задумчивости при выходе на российский рынок?

Странное отношение к китайским автостроителям никуда не делось и сейчас. Например, мы отказываемся признавать их внутреннюю сертификацию. Ну да, ведь Россия — великий и могучий мировой автопроизводитель, она имеет полное право относиться свысока к своим юго-восточным соседям. И поэтому требовать с них за колоссальные деньги (сотни тысяч «деревянных») и с немалыми временными потерями проходить необходимые сертификационные процедуры у нас.

Правда, подобная заносчивость выглядит смешно до крайности, поскольку в Китае выпускается 39% мирового объема пассажирских автомобилей, и большинство из них имеет международные сертификаты. Про наши масштабы всем известно — 21 место в мире по совокупному производству легковушек, грузовиков и автобусов. По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) мы производим их в 45 раз меньше, чем третируемый нами Китай.

  • Фото РОАД.
  • Фото РОАД.

Глас вопиющего

Кстати, такое отношение к первой в мире экономике не мешает нам с готовностью признавать сертификацию разных автомобильных карликов вроде Белоруссии, Армении, Киргизии или Казахстана. И тут становится понятно, что наши чиновники просто-напросто боятся компаний из Поднебесной, которые действительно могут заполонить отечественный рынок.

Однако вместо того, чтобы развивать российский автопром, добиваться конкурентных преимуществ и проводить экспансию на сопредельные и не очень территории, они трусливо возводят стены из песка, надеясь таким образом защитить отечественного производителя. В данном случае, это не стилистический прием, известный как синекдоха — употребление единственного числа в значении общего. Нет, он действительно одинок на наших просторах, родной АВТОВАЗ. И когда мы говорим об отечественном производителе, то имеем в виду именно его. «Мы говорим — Ленин, подразумеваем — партия. Мы говорим — партия, подразумеваем — Ленин».

А между тем, та же РОАД предложила логичной решение этой искусственно, но заботливо взращенной коллизии: взаимное признание с Китаем сертификации компаний, имеющих международные сертификаты. Помимо прочего, оно дало бы какой-никакой шанс и нашим производителям попытаться выйти на чужой рынок со своей продукцией, а заодно и стимул заняться ее модернизацией. Но, похоже, воззвание РОАД так и останется гласом вопиющего в пустыне.

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25 июля 2023
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