Разорительная сертификация: почему российские чиновники страсть как боятся китайского автопрома

Сетовать на то, что автомобильный рынок России возрождается черепашьими темпами — занятие бесплодное. Понятно, что ломать всегда быстрее, чем строить, а скоординированный удар западных, японских и корейских компаний был действительно тяжел. Однако времени, чтобы оценить его последствия и выбрать оптимальный путь для выхода из кризиса, прошло более, чем достаточно.
Головотяпы и рукосуи
Хорошо, что нам помогли вырулить из сложной ситуации китайцы. Но, как выясняется, мы и этим недовольны. Дескать, слишком вяло они окучивают наш рынок, без энтузиазма, без блеска в глазах. Только вот стоит задуматься — чья вина в том, что компании из Поднебесной не лезут на наш рынок как на кассу? Их природная осторожность? Вероятно. Боязнь вторичных санкций от США? Скорее всего, так и есть. Желание заработать много, но с минимальными затратами? Возможно.
Если продолжать следовать этой логике, то получится, что в провале нашего рынка виноваты китайцы, а мы, вроде бы, вообще ни при делах. То, что наш автопром не умеет–не хочет–не может (выберите наиболее близкий для себя вариант) самостоятельно подняться, организоваться и начать выпускать, наконец, конкурентоспособные автомобили, как бы отъезжает на второй план.
Нет, китайцы плохи. А наши-то чиновники — головотяпы и рукосуи — просто прелесть что такое. Именно из-за своей замечательности они не желают заниматься своим прямым делом — налаживать внутреннее производство. Более того, лупят дружественно расположенных к нам иностранцев по рукам почем зря.
Незаслуженный пинок
Простой вопрос — кто в первую голову пострадает от увеличения случившегося надысь утилизационного сбора? Такой же простой ответ: китайские экспортеры. Обязательно было столь показательно давать им пинка? Не факт. Впрочем, к предвзятому отношению со стороны российских бюрократов компании из Поднебесной давно привыкли. Еще с тех самых пор, когда на них по непонятным причинам не желали распространять действия наших льготных программ. И мы удивляемся их задумчивости при выходе на российский рынок?
Странное отношение к китайским автостроителям никуда не делось и сейчас. Например, мы отказываемся признавать их внутреннюю сертификацию. Ну да, ведь Россия — великий и могучий мировой автопроизводитель, она имеет полное право относиться свысока к своим юго-восточным соседям. И поэтому требовать с них за колоссальные деньги (сотни тысяч «деревянных») и с немалыми временными потерями проходить необходимые сертификационные процедуры у нас.
Правда, подобная заносчивость выглядит смешно до крайности, поскольку в Китае выпускается 39% мирового объема пассажирских автомобилей, и большинство из них имеет международные сертификаты. Про наши масштабы всем известно — 21 место в мире по совокупному производству легковушек, грузовиков и автобусов. По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) мы производим их в 45 раз меньше, чем третируемый нами Китай.
Глас вопиющего
Кстати, такое отношение к первой в мире экономике не мешает нам с готовностью признавать сертификацию разных автомобильных карликов вроде Белоруссии, Армении, Киргизии или Казахстана. И тут становится понятно, что наши чиновники просто-напросто боятся компаний из Поднебесной, которые действительно могут заполонить отечественный рынок.
Однако вместо того, чтобы развивать российский автопром, добиваться конкурентных преимуществ и проводить экспансию на сопредельные и не очень территории, они трусливо возводят стены из песка, надеясь таким образом защитить отечественного производителя. В данном случае, это не стилистический прием, известный как синекдоха — употребление единственного числа в значении общего. Нет, он действительно одинок на наших просторах, родной АВТОВАЗ. И когда мы говорим об отечественном производителе, то имеем в виду именно его. «Мы говорим — Ленин, подразумеваем — партия. Мы говорим — партия, подразумеваем — Ленин».
А между тем, та же РОАД предложила логичной решение этой искусственно, но заботливо взращенной коллизии: взаимное признание с Китаем сертификации компаний, имеющих международные сертификаты. Помимо прочего, оно дало бы какой-никакой шанс и нашим производителям попытаться выйти на чужой рынок со своей продукцией, а заодно и стимул заняться ее модернизацией. Но, похоже, воззвание РОАД так и останется гласом вопиющего в пустыне.