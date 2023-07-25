Разорительная сертификация: почему российские чиновники страсть как боятся китайского автопрома

Сетовать на то, что автомобильный рынок России возрождается черепашьими темпами — занятие бесплодное. Понятно, что ломать всегда быстрее, чем строить, а скоординированный удар западных, японских и корейских компаний был действительно тяжел. Однако времени, чтобы оценить его последствия и выбрать оптимальный путь для выхода из кризиса, прошло более, чем достаточно.

Головотяпы и рукосуи

Хорошо, что нам помогли вырулить из сложной ситуации китайцы. Но, как выясняется, мы и этим недовольны. Дескать, слишком вяло они окучивают наш рынок, без энтузиазма, без блеска в глазах. Только вот стоит задуматься — чья вина в том, что компании из Поднебесной не лезут на наш рынок как на кассу? Их природная осторожность? Вероятно. Боязнь вторичных санкций от США? Скорее всего, так и есть. Желание заработать много, но с минимальными затратами? Возможно.

Если продолжать следовать этой логике, то получится, что в провале нашего рынка виноваты китайцы, а мы, вроде бы, вообще ни при делах. То, что наш автопром не умеет–не хочет–не может (выберите наиболее близкий для себя вариант) самостоятельно подняться, организоваться и начать выпускать, наконец, конкурентоспособные автомобили, как бы отъезжает на второй план.

Нет, китайцы плохи. А наши-то чиновники — головотяпы и рукосуи — просто прелесть что такое. Именно из-за своей замечательности они не желают заниматься своим прямым делом — налаживать внутреннее производство. Более того, лупят дружественно расположенных к нам иностранцев по рукам почем зря.