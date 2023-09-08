Subaru показала особую версию модели Levorg Layback

Основное достоинство автомобиля — увеличенный до 200 мм дорожный просвет. Он вырос на целых 55 мм, что потребовало от инженеров изменить настройки пружин и амортизаторов. Кроме того, модель получила обвес из неокрашенного пластика. Это стандартная защита кузова для автомобилей такого класса. В случае контакта с веткой пластик не жалко поцарапать. Да и замена детали обойдется куда дешевле, чем перекраска двери.

Для салона предложены несколько новых вариантов отделки, включая кожу. А в списке оснащения значится медиасистема с экраном диагональю 12,3 дюйма, премиальная акустика, люк в крыше и новая версия комплекса систем безопасности EyeSight. Она хорошо знакома нашим покупателям по кроссоверам Forester и XV.

Под капотом автомобиля работает 1,8-литровый двигатель с отдачей в 177 л. с., агрегатированный с вариатором и полным приводом. Ожидается, что в модельной гамме Levorg Layback встанет на ступеньку ниже, чем Outback. Цены пока не объявлены.