Как не попасть в подленькие ловушки протокола ГИБДД

После почти любого дорожного происшествия или обнаруженного сотрудником Госавтоинспекции нарушения Правил следует составление протокола. Это документ, фиксирующий «для потомков» факт, обстоятельства или последствия того или иного события. Его, скажем так, «юридическая фотография». Любая неточность в протокоде может исказить истину, приведя к неприятным последствиям.
Протокол всегда должен быть подписан водителем. Самая распространенная ошибка последних — оставлять в нем свой автограф, толком не вчитываясь в текст. Это — настоящая «мина», на которую человек фактически добровольно наступает. Ведь сотрудник гаишник вполне может вписать в документ совершенно не то, чего автомобилист ожидает. Например, при оформлении встречного столкновения машин на узкой дороге, где нет осевой разметки, он может указать, что часть вашего авто находится левее середины проезжей части. Хотя это на самом деле не так. И все: вас, скорее всего, признают виновником ДТП — со всеми вытекающими последствиями с точки зрения страховки.
Или при оформлении аварии во дворе, по каким-то причинам служивый «забудет» указать, что вы не могли физически видеть машину оппонента до столкновения — допустим, из-за припаркованного в неудачном месте фургона. Это подводит нас ко второй «ловушке» стандартного протокола. Все его графы должны быть заполнены! Если сотрудник какую-то из них пропустил или вписал туда что-то не то, нельзя закрывать на такое глаза — вам же хуже будет.
Прежде чем подписывать юридически бесценную бумагу, следует аккуратно заполнить «пустоты» в ней хотя бы прочерками — чтобы никто потом не смог туда ничего лишнего «привнести». Мало ли какие уважаемые люди позже «выйдут» на сотрудников ГИБДД с целью подредактировать документ.
В протоколе, как правило, специальное место отведено под пояснения водителя. Даже если вам не хочется ничего излагать про случившуюся аварию или в письменном виде «растекаться мыслью» по поводу своей невиновности в нарушении ПДД — просто заполните отведенное вам в протоколе место хотя бы размашистым прочерком. Хуже не будет. Оборотную часть этой бумаги, кстати, тоже следует «пометить» точно таким же образом. Опять таки — чтобы никто посторонний туда подлым образом ничего лишнего не вписал.
Ловушка с протоколом может быть и совсем наглой. Порой инспектор, заметив, что при его составлении сам в каком-то месте облажался, говорит водителю, что копия этого документа гражданину не положена или выдать ее мешает какое-то надуманное техническое препятствие. Так делается для того, чтобы впоследствии отредактировать «косяк» и лишить водителя возможности доказать подлог. Не ведитесь на подобный «развод»!