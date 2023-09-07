Как не попасть в подленькие ловушки протокола ГИБДД

После почти любого дорожного происшествия или обнаруженного сотрудником Госавтоинспекции нарушения Правил следует составление протокола. Это документ, фиксирующий «для потомков» факт, обстоятельства или последствия того или иного события. Его, скажем так, «юридическая фотография». Любая неточность в протокоде может исказить истину, приведя к неприятным последствиям.

Протокол всегда должен быть подписан водителем. Самая распространенная ошибка последних — оставлять в нем свой автограф, толком не вчитываясь в текст. Это — настоящая «мина», на которую человек фактически добровольно наступает. Ведь сотрудник гаишник вполне может вписать в документ совершенно не то, чего автомобилист ожидает. Например, при оформлении встречного столкновения машин на узкой дороге, где нет осевой разметки, он может указать, что часть вашего авто находится левее середины проезжей части. Хотя это на самом деле не так. И все: вас, скорее всего, признают виновником ДТП — со всеми вытекающими последствиями с точки зрения страховки.

Или при оформлении аварии во дворе, по каким-то причинам служивый «забудет» указать, что вы не могли физически видеть машину оппонента до столкновения — допустим, из-за припаркованного в неудачном месте фургона. Это подводит нас ко второй «ловушке» стандартного протокола. Все его графы должны быть заполнены! Если сотрудник какую-то из них пропустил или вписал туда что-то не то, нельзя закрывать на такое глаза — вам же хуже будет.