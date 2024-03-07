GAC привезет в Россию конкурента возрожденной Hyundai Creta

Под занавес 2023 года стало известно, что в 2024-м компания GAC собирается вывести на российский рынок сразу четыре новые модели. Первой из них стал уже представленный минивэн M8, а вторым должен оказаться кроссовер GS3.

Как сообщает «Российская газета», премьера автомобиля состоится уже совсем скоро, поскольку официальный старт продаж GAC GS3 запланирован на май-июнь. Детальная информация об уровне оснащения и стоимости новинки будет раскрыта ближе к дебюту кроссовера, но технические характеристики новинки уже известны.

Компактный SUV при габаритах 4410 х 1850 х 1600 мм и колесной базе 2650 мм будет конкурентом для целого вывода своих соотечественников из Поднебесной вроде Changan CS35 Plus и Chery Tiggo 4 Pro, а также Solaris HC — возрожденной Hyundai Creta с новыми шильдиками. GAC GS3 получит 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 177 л.с. и 270 Нм, 7-ступенчатую роботизированную коробку передач с двойным сцеплением и передний привод.

К слову, недавно портал «АвтоВзгляд» провел тест-драйв кроссовера GAC GS8 второго поколения. Узнать обо всех минусах и плюсах этой модели можно здесь.