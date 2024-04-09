В Россию с крутыми кроссоверами скоро придет новый китайский бренд Leapmotor

Бьемся об заклад, что вы никогда не слышали о существовании автомобильного бренда Leapmotor. А он есть, как тот самый суслик из фильма «ДМБ». Более того: с продукцией этой марки уже можно познакомиться в России. И надо признать, она способна удивить. С подробностями — портал «АвтоВзгляд».

Для начала, пожалуй, расскажем, что это за зверь такой под названием Leapmotor. Как не трудно догадаться, речь идет о некоей китайской фирме, которая заключила партнерство с крупнейшим на планете американо-европейским автомобильным альянсом Stellantis. В рамках сотрудничества создано совместное предприятие Leapmotor International, ориентированное на производство и реализацию «поднебесных» автомобилей на международной арене.

По информации Reuters, доля Stellantis, который уже успел приобрести 21% акций китайского стартапа, достигнет 51%. Совет директоров сформирован, продукция готовится к поставкам сразу на несколько европейских рынков: итальянский, испанский, французский и немецкий. Правда, не факт, что под оригинальным названием.

Leapmotor С10. Фото производителя.

Некоторое время назад глава Stellantis Карлос Таварес заявил, что американо-европейский концерн будет выпускать собственные «высокоинтеллектуальные гибридные автомобили и модели на электротяге с помощью заимствованных у Leapmotor инноваций и технических решений». Иными словами, собирать китайские машины на принадлежащих альянсу мощностях. Речь, кстати, идет не только о странах ЕС, но и о других рынках, где может быть спрос на относительно недорогие и технологичные электрокары.

А значит, совсем не исключается, что они появятся и в России. Тем более, что у нас уже вполне официально стали не только продавать, но и производить на калужском заводе «ПСМА Рус» (совместном предприятии Stellantis и Mitsubishi) китайские версии кроссоверов Citroёn C5 Aircross, а вскоре к нему добавятся паркетники Peugeot 4008.

А источники портала «АвтоВзгляд» сообщают, что в обозримой перспективе на конвейере могут появиться и собранные из «поднебесных» машинокомплектов коммерческие модели, включая Opel Combo и Peugeot Partner. В общем, вне зависимости от санкций бизнес продолжает жить и даже эволюционировать. Дальше — больше.

Leapmotor С11. Фото производителя.

К слову, из любопытного у Leapmotor — пара электрифицированных кроссоверов с шильдиками С10 и С11. Первый щеголяет силовой установкой мощностью 231 л.с., интересным дизайном и эргономичным салоном с парой тачпадов, а второй — 544-сильной тягой, купеобразным силуэтом и интерьером с тремя большими планшетами.

Запас хода каждой из моделей — более 530 километров, а от обилия опций разбегаются глаза. Кстати сказать, уже сейчас эти автомобили можно купить под заказ в различных городах России. Благо бизнесмены давно освоили импорт интересных машин из КНР.

Цены варьируются от 3 500 000 до 4 300 000 рублей. Причем прайсы у продавцов фиксированные и почти не отличаются. А если Leapmotor появятся в официальном стоке, то стоимость моделей наверняка будет ощутимо выше. Надо же как-то компенсировать заводскую гарантию и русифицированный софт. Впрочем, параллельно продавать «серые» машины у нас пока никто не запрещает. Как это, собственно, сейчас происходит с теми же Avatr, Voyah и прочими M-Hero.