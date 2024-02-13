За что отечественные водители ругают китайский «премиум»

Тяжело далась китайским машинам русская зима: много ремонта и восстановления потребовалось после морозов. Однако русская дорога дается роскошному автопрому Поднебесной еще сложнее: оказывается, не все его представители готовы к особенностям наших направлений.

Лютые морозы только-только подбирались к центральной России, но все, как один, счастливые обладатели новеньких китайских машин заметили странную особенность. Стоит градуснику сползти ниже 20 градусов мороза по шкале Цельсия, как окна начинают промерзать. Так случается в двух случаях: плохо работает печка или сами стекла очень тонкие.

Собственный опыт подсказывает, что печки действительно не хватает, особенно если встречаешь холода за рулем вместительного китайского автомобиля, но дело не только в ней. У «поднебесных» машин и правда очень тонкие стекла. Даже в премиальном сегменте, где цены лишь начинаются с отметки в 4 000 000 рублей, вопрос промерзания окон и толщины остекления, откуда, к слову, идет еще и дополнительный шум в салоне, мягко говоря, актуален.

Подтверждают этот довод и отзывы во всемирной паутине: владельцы новеньких «китайцев» жалуются, что меняют лобовые стекла чаще, чем дворники. Триплекс не выдерживает контакта с дорожным мусором, камнями и прочего неодушевленного «населения» русской обочины, легко пробивается и тут же покрывается паутиной трещин. Засверливать и заклеивать – бесполезно, поэтому только замена. Один спикер, активно передвигающийся между городами, уже успел заменить пять «лобовых» за два года эксплуатации автомобиля. Впечатляет! Зато затираться не будет – просто не успеет.

0/0

У машин из КНР нашли уже немало «болячек» и болевых точек, российские автомобилисты редко бывают в восторге и принимают «разворот на Восток» лишь как вынужденное решение, а при любой возможности выбирают параллельный импорт. Как долго это будет продолжаться? Недолго. И дело тут не в возвращении «старых имен» или укреплении параллельного импорта.

Китайцы очень оперативны в своих решениях, мгновенно проводят работу надо ошибками, исправляя продукцию за считанные месяцы. Ни корейцам, ни европейцам, ни уж тем более японцам такие скорости и не снились. Дело за малым: узнав о конкретной проблеме, нужно не стесняться рассказывать о ней. Чем больше отзывов – тем быстрее вопрос решат, зачастую, просто проведя отзывную компанию. Или китайцы этому ловкому способу экономить на испытаниях еще не научились?