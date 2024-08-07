Рестайлинговый кроссовер Chery Tiggo 4 Pro появится в России уже этой осенью

Кроссовер Chery Tiggo 4 Pro, появившийся на российском рынке два года назад, остается одним из наиболее востребованных в нашей стране SUV, входя в ТОП-5 самых продаваемых автомобилей. И вот, подстегивая и без того неплохую реализацию «четверки», производитель провел рестайлинг модели. Обновленный автомобиль появится у отечественных дилеров в октябре.

Как рассказал директор российского офиса Chery Дмитрий Максимов изданию Quto.ru, изменения главным образом коснутся внешности паркетника: он, по словам представителя бренда, получит «более интересный дизайн в стилистике старших моделей». А вот интерьер авто останется прежним, поскольку его «подретушировали» совсем недавно: в начале нынешнего года.

Напомним, что прайсы на текущую версию Tiggo 4 Pro стартуют у дилеров марки с отметки 2 120 000 рублей за базовую версию (1,5-литровый мотор мощностью 113 л.с., агрегатированный с 5-ступенчатой «механикой). Цены на старшие комплектации начинаются от 2 200 000 руб. (тут движок выдает уже 147 «лошадок», работая в паре с вариаторами разных моделей).