Каток китайского автопрома: Россия сдалась, Европа на очереди

Продажи китайских электромобилей в Европе по итогам июня достигли 11% всего рынка. Напуганные таким беспрецедентным ростом, брюссельские бюрократы ввели жесткие таможенные ограничения на ввоз «электричек» из Поднебесной, достигающие 48%. Портал «АвтоВзгляд» задумался, у кого лучше позиции в торговой войне, готовой разразиться между Европой и Китаем.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Dataforce, в июне Китай поставил в Европу более 23 тыс. электромобилей. По сравнению с маем рост составил 72%, что в два раза выше, чем общее увеличение количества регистраций европейских «зеленых» легковушек.

ДЕЛО ПАХНЕТ КЕРОСИНОМ

Обитатели еврокурятника давно поняли, что дело пахнет керосином, и не придумали ничего лучше, как обложить с 5 июля китайский автоэкспорт заградительными пошлинами. Надо сказать, что компаниям из Поднебесной действительно досталось на орехи. Поборы, которые они вынуждены теперь платить, откровенно не детские.

Так, на продукцию BYD наложена дань в 17,4%, Geely — 19,9%, SAIC — 37,6%. Разница в ставках обусловлена глубиной сотрудничества производителя с еврочиновниками — чем больше представители компании поведали им о субсидировании со стороны родного государства, тем мягче оказался приговор.

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Впрочем, подобные меры вряд ли спасут старушку Европу — альтернативы китайским электрокарам пока не просматривается. Так, в ее пока еще ведущей экономике, по данным немецкого федерального управления автомобильного транспорта, в первом полугодии текущего года отмечено увеличение общих продаж легковых автомобилей на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. При этом реализация аккумуляторных электрокаров сократилась на 16,4%.

Причин тому, что водители все более и более проникаются скепсисом по отношению к навязываемому им якобы «экологически чистому» транспорту, несколько. Основные — сложная экономическая ситуация в Германии и абсолютная неконкурентоспособность электромобилей по сравнению с машинами, оснащенными двигателями внутреннего сгорания. Результат налицо — как только власти ФРГ отменили субсидии на «электрички», так спрос на местный экологический товар незамедлительно пошел на убыль.

ЖРИТЕ, ЧТО ДАЮТ

Китайские производители остаются вполне конкурентоспособными даже при введенных драконовских пошлинах. По данным Еврокомиссии, средняя цена аккумуляторного электромобиля в 2023 году составила около 46 тысяч евро, в то время как средний прайс на модели BYD, к примеру, составляет менее 30 тысяч.

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Однако китайцы активно ищут противоядие, организуя локальные производства. Chery и Ebro планируют производить 150 000 автомобилей в год на заводе в Барселоне. В Польше T03 компании Leapmotor сходят с конвейера, принадлежащего Jeep и Stellantis. BYD собирается построить заводы в Венгрии и Турции. И этот список можно продолжить.

Пусть Европа не в силах противостоять напору китайских электромобилей, но она в состоянии принудить их демпинговать, а также открывать производства на своей территории и создавать для европейцев рабочие места. В то же время Россия не может заставить «товарищей по несчастью» локализоваться, как ни старается. Ибо она уже сдалась, и компании из Поднебесной нагло диктуют ей свои условия, даже не пытаясь смирять свои непомерные аппетиты.

Почему? Все просто. В Европе китайцы вынуждены конкурировать с местными автопроизводителями, пусть и находящимися в упадке, но обладающими гигантским опытом и собственными технологиями. У нас ничего подобного не было и нет. Вот и приходится, грубо говоря, жрать чего дают.