Peugeot 408 и Citroёn C4 заметно подешевели в России

При покупке Peugeot 408 максимальная экономия составляет 180 000 «деревянных», а приобретая Citroёn С4 седан, российски автомобилист сохранит в своем кошельке аж до 200 000 «целковых». Правда, для этого нужно воспользоваться предлагаемой производителем программой Trade-in.

Началась осень, не за горами и длинная российская зима, поэтому кстати придется предложенный в автомобилях пакет зимних опций: подогрев форсунок и увеличенный бачок стеклоомывателя, усиленный аккумулятор для запуска в холода, увеличенный клиренс и металлическая защита картера.