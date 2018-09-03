Что обязательно должен знать каждый автовладелец о технических жидкостях

Именно поэтому перед поездкой в путешествие на новом Jeep Grand Cherokee в Краснодарский край мы перестраховались и обновили содержимое тормозной системы и системы охлаждения. Дело в том, что ахиллесова пята почти любой тормозной жидкости — её гигроскопичность, то есть способность поглощать водяные пары из воздуха. Иными словами, через некоторое время тормозная жидкость аккумулирует в себе воду, от чего снижается эффективность тормозов.

Какую лучше всего использовать тормозную жидкость для своего авто? Выбирать следует проверенную марку. Лично мы выбрали ROSDOT-4 от компании ТОСОЛ-СИНТЕЗ. Этот производитель уже давно на рынке и зарекомендовал себя исключительно с хорошей стороны. Более того, ряд автозаводов (такие как АВТОВАЗ, GM-АВТОВАЗ, КАМАЗ, МАЗ, УАЗ, ПАЗ, ЛАДА-Ижевск, GM-Uzbekistan, Азия-Авто) использует именно тормозную жидкость ROSDOT в качестве первой заливки.

Кстати, ниже мы коснемся и всех нюансов при выборе антифриза, но забегая вперед, хотим отметить тот факт, что выбранная нами охлаждающая жидкость FELIX также используется автозаводами в качестве первой заливки.