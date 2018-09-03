Что обязательно должен знать каждый автовладелец о технических жидкостях

От правильного подбора технических жидкостей для автомобиля зависит многое. Не только срок службы отдельных его узлов, но и безопасность тех, кто находится в транспортном средстве. К примеру, тот же антифриз за несколько месяцев запросто может загубить мотор. А некачественная тормозная жидкость спровоцировать аварию.
Дмитрий Зленко

Именно поэтому перед поездкой в путешествие на новом Jeep Grand Cherokee в Краснодарский край мы перестраховались и обновили содержимое тормозной системы и системы охлаждения. Дело в том, что ахиллесова пята почти любой тормозной жидкости — её гигроскопичность, то есть способность поглощать водяные пары из воздуха. Иными словами, через некоторое время тормозная жидкость аккумулирует в себе воду, от чего снижается эффективность тормозов.

Какую лучше всего использовать тормозную жидкость для своего авто? Выбирать следует проверенную марку. Лично мы выбрали ROSDOT-4 от компании ТОСОЛ-СИНТЕЗ. Этот производитель уже давно на рынке и зарекомендовал себя исключительно с хорошей стороны. Более того, ряд автозаводов (такие как АВТОВАЗ, GM-АВТОВАЗ, КАМАЗ, МАЗ, УАЗ, ПАЗ, ЛАДА-Ижевск, GM-Uzbekistan, Азия-Авто) использует именно тормозную жидкость ROSDOT в качестве первой заливки.

Кстати, ниже мы коснемся и всех нюансов при выборе антифриза, но забегая вперед, хотим отметить тот факт, что выбранная нами охлаждающая жидкость FELIX также используется автозаводами в качестве первой заливки.

Кроме того, обязательно нужно изучить состав на этикетке и сопоставить полученную информацию с тем, что изложено в инструкции по эксплуатации автомобиля. Даже при схожей основе, составы могут по-разному взаимодействовать со шлангами и манжетами вашего автомобиля.

ROSDOT, благодаря запатентованной рецептуре производства, не только не вступает в химическую реакцию с манжетами и шлангами, но и существенно продлевает срок их службы. Еще одна уникальность продукта — синтетическая основа, обеспечивающая эффективное связывание воды и более длительную работоспособность тормозной жидкости.

ROSDOT-4, выбранный для нашего путешествия на Jeep Grand Cherokee, полностью соответствует всем требованиям класса DOT 4, который рекомендован производителем. На скоростной трассе, в грязи, в горах и при преодолении горных ручьев нареканий к тормозам у нас не было никаких.

Что касательно антифриза, то в этом продукте нюансов не меньше, чем с тормозной жидкостью. Хотя для большинства автомобилистов «охлаждайка» — это подкрашенная дистиллированная водичка с какими-то незамерзающими при отрицательных температурах добавками. А между тем — это химически сложная жидкость, решающая в системе охлаждения вашего авто целый спектр задач. В первую очередь антифриз, проходя по рубашке охлаждения мотора, принимает на себя избыток тепла и уносит его в радиатор. Вторая задача — борьба с коррозией. Ну и третья беда, на войну с которой брошен антифриз — трение (насос системы охлаждения смазывается именно им).

Однако, несмотря на общеизвестные требования, предъявляемые к этому продукту, далеко не все жидкости являются лекарственным средством для авто. Некоторые из них даже напротив — можно назвать ядом, поскольку в состав входят соли неорганических кислот (силикаты, нитриты, нитраты, фосфаты, амины), образующие на стенках системы охлаждения оксидную пленку. С одной стороны она предотвращает коррозию, но с другой — ухудшает теплоотдачу. Для маломощных моторов ухудшение теплоотдачи пройдет не заметно, а вот движок современного мощного авто, из-за нарушения температурного баланса, такой антифриз убьет за годик-другой.

Еще один нюанс — недобросовестные производители при производстве антифризов используют метанол, пары которого, в случае неисправности системы охлаждения или отопления салона, попадают в легкие водителя и его пассажиров, нанося серьезный вред здоровью.

Наше путешествие на Jeep Grand Cherokee в Краснодарском крае подразумевало довольно экстремальные нагрузки: длительные перегоны по жаре, преодоление бродов и подъемы по скалистым склонам. А потому, для исключения «нежданчиков» от системы охлаждения, в нашем Jeep Grand Cherokee мы заменили штатный антифриз на FELIX® PROLONGER®. Мы уже использовали этот антифриз много раз и могу сказать, что соотношение цены и качества здесь оптимально. В составе охлаждающей жидкости FELIX нет столь опасного метанола, а сама она произведена на основе этиленгликоля высшего сорта и специально очищенной воды со специально подобранным пакетом присадок, не содержащих нитриты, амины и фосфаты.

Вообще на охлаждающих жидкостях лучше не экономить, поскольку некачественная заливка пагубно сказывается на жизнеспособности мотора и в результате все может обернуться дорогостоящим ремонтом. Поэтому в нашем пробеге мы вновь используем проверенный антифриз.

Подводя итоги нашего пробега от себя добавим, что тормозная жидкость ROSDOT и антифриз PROLONGER® прекрасно себя зарекомендовали, поэтому можно смело покупать данную продукцию от компании ТОСОЛ-СИНТЕЗ. Оба этих продукта являются одними из лучших в своих продуктовых линейках.

двигатель, автосервис, технология, ремонт, техническое обслуживание, антифриз
3 сентября 2018
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