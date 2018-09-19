Кроссовер Chery Tiggo 3 опять подорожал

Отныне «китаец» в варианте Luxury MT актуального года выпуска обойдется покупателю минимум в 879 900 рублей, а цена на Chery Tiggo 3 Luxury CVT теперь стартует с отметки 929 900. При этом, прошлогодняя модель дешевле на 40 000 «целковых».

Машина оснащена 1,6-литровой рядной «четверкой» мощностью 126 л. с. с крутящим моментом 160 Нм, работающей в паре либо с механической коробкой передач, либо с вариатором.

Напомним, что за последний летний месяц производителю из Поднебесной удалось продать у нас 416 новых автомобилей. Среди всех автостроителей из КНР, представленных у нас, бренд стал вторым после Lifan по продажам и занял в общем рейтинге 29 строчку.

Между тем, его показатели за неполный год пока демонстрируют положительную динамику: +2%. Напомним, что сегодня Chery предлагает россиянам три модели кроссоверов: Tiggo 2, Tiggo 3 и Tiggo 5.