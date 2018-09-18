Названы самые непрактичные кроссоверы

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Мировой автопром не стоит на месте и пытается все дальше заглянуть в будущее, стремясь угодить самым различным запросам потребителя. Из-за этого жертве маркетинга легко заблудиться в разнообразии предложений, которым изобилует авторынок.
Иван Флягин

Лет двадцать назад, когда слова «кроссовер» и «паркетник» еще не вошли в привычный обиход, отличить внедорожник от машины с другим типом кузова мог даже ребенок. Тогда мало, кто подозревал, что с наступлением XXI века, в начале нулевых, мировой авторынок содрогнется под тотальным натиском так называемых «универсалов повышенной проходимости» всех мастей и размеров.

Массовый потребитель воспринял это с энтузиазмом и автопром принялся изощряться дальше в этом направлении, придумав, в частности, «кросс-купе» для богатых и «кросс-хетчбэки» для бедных.

Рецепт создания «внедорожных» модификаций бюджетных хетчбэков и универсалов предельно прост и имеет два варианта. Первый — честный, когда кузов «приподнимают» за счет увеличенного дорожного просвета и видоизменяют обвес. Второй — это когда производитель ограничивается одной только корректировкой экстерьера, визуально «утяжеляя» бамперы и колесные арки. Нет денег на полноценный SUV — получай кросс-хетч.

В случае с кросс-купе все по-другому: у паркетника перекраивается корма кузова — «скашивается» задняя часть крыши, за счет чего экстерьер выглядит более динамичным. Объединяет кросс-хетч и кросс-купе лишь одно — завышенный ценник по сравнению с обычными версиями модели.

Покупая «приподнятый» хетчбэк или универсал, автовладелец доплачивает за дополнительные возможности увеличенного клиренса, что с точки зрения практичности вполне оправдано. Например, универсал LADA Vesta SW с дорожным просветом 178 мм обойдется минимум в 669 900 рублей, а LADA Vesta SW Cross, у которого под брюхом 203 мм, стоит от 795 900. Получается 126 000 «деревянных» за 25 мм клиренса — согласитесь, немало.

Другое дело, когда кроссовер превращается в так называемое кросс-купе, у которого, благодаря конструктивным отличиям, уменьшается объем багажного отделения. К тому же из-за покатой крыши задние пассажиры могут испытывать психологический дискомфорт. Увы, красота требует жертв.

Компанию BMW можно считать законодателем этой моды, так как именно баварский кросс-купе X6 десять лет назад «выстрелил» первым, завоевав на мировых рынках широкую популярность. И ничего, что он существенно дороже своего технического донора BMW X5: разница в цене составляет, как минимум, 740 000 рублей. При этом размер багажника у Х5 равен 650/1870 л, а у X6 — всего 580/1525 л.

Их конкуренты из Dalmler не дремлют, и предлагают Mercedes-Benz GLE (от 4 690 000 рублей) и его производную Mercedes-Benz GLE Купе (от 5 5000 000 рублей), ценник которых разнится еще больше — 810 000 «деревянных». Зато габариты грузового отсека отличаются меньше — 690/2010 л и 650/1720 л соответственно. Похожая картина складывается у кросс-купе BMW X4, Mercedes-Benz GLC и прочих купеобразных представителей премиум-класса.

Можно понять богатых клиентов, для которых размер багажника при выборе авто не имеет никакого значения. Но эту моду уже взяли на вооружение и игроки массового сегмента. Ах, если бы речь шла только о китайских клонах! Но уже на вот-вот пояятся на рынке купеобразные Renault Arkana и Skoda Kodiaq GT. И разумеется, это далеко не предел — то ли еще будет.

Портал «АвтоВзгляд» уже писал о том, что по ряду ключевых характеристик кроссоверы уступают седанам, хетчбэкам и универсалам. Но у их купеобразных представителей недостатков с точки зрения практичности стало еще больше. Ведь для большинства автолюбителей при выборе универсального семейного авто размер багажного отделения пока остается одним из самых важных параметров.

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18 сентября 2018
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