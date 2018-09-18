Названы самые непрактичные кроссоверы

Лет двадцать назад, когда слова «кроссовер» и «паркетник» еще не вошли в привычный обиход, отличить внедорожник от машины с другим типом кузова мог даже ребенок. Тогда мало, кто подозревал, что с наступлением XXI века, в начале нулевых, мировой авторынок содрогнется под тотальным натиском так называемых «универсалов повышенной проходимости» всех мастей и размеров.

Массовый потребитель воспринял это с энтузиазмом и автопром принялся изощряться дальше в этом направлении, придумав, в частности, «кросс-купе» для богатых и «кросс-хетчбэки» для бедных.

Рецепт создания «внедорожных» модификаций бюджетных хетчбэков и универсалов предельно прост и имеет два варианта. Первый — честный, когда кузов «приподнимают» за счет увеличенного дорожного просвета и видоизменяют обвес. Второй — это когда производитель ограничивается одной только корректировкой экстерьера, визуально «утяжеляя» бамперы и колесные арки. Нет денег на полноценный SUV — получай кросс-хетч.