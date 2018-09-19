Где больше всего любят ездить на атовхламе

В Московской области с января по август 2018-го было продано 204 700 машин с пробегом, что составляет 5,8% от всего российского рынка подержанных машин. Это означает, что тут продается больше всего таких авто в стране. Заметим, что по сравнению с прошлом годом объем этой торговли в регионе упал на 0,5%.

С незначительным отставанием от Подмосковья идет Москва. Тут с начала года на легковой транспорт категории б. у. обратили внимание 189 600 покупателей. В Москве интерес ко «вторичке» тоже упал — на 2,5%.

На третьей строчке рейтинга регионов с самым большим спросом на автосекондхенд, догоняя Белокаменную, разместился Краснодарский край с 169 500 машин (+1,4%). В Санкт-Петербурге во вторые руки за указанное время перекочевало 124 400 авто (+0,5%). Замыкает ТОП-5 Свердловская область, где было зарегистрировано 107 600 перепродаж машин с пробегом (+6%).

Напомним, что наибольшей популярностью на вторичном рынке с начала года пользуется LADA Samara (240 900 автомобилей), на второй и третьей позициях прописались автовазовская «классика» (167 900 машин) и ВАЗ-2110 (143 500 единиц) соответственно.