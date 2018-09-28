GM-АВТОВАЗ повысит цены на Chevrolet Niva

Как сообщает пресс-служба GM-АВТОВАЗ, автомобили подорожают с 1 октября, и это связано с увеличением стоимости комплектующих деталей, а также в связи с рядом других внешних факторов.

Ценник всех модификаций подскочит на 5000 рублей. Chevrolet Niva предлагается.в шести версиях, самая доступная из которых теперь обойдется в 628 000 ₽, а топовая — минимум в 775 500 ₽.

Напомним, что по результатам продаж с января по август в рейтинге SUV внедорожник занимает девятое место. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», в начале сентября GM-АВТОВАЗ объявил о продлении спецпредложений и увеличении скидок при покупке Chevrolet Niva, которые будут действовать до конца текущего месяца.