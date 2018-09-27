Самые быстрые новые автомобили дешевле 1 000 000 рублей

Список получился довольно разношерстным: в него вошли «немец», «чех», «китайцы», «корейцы» и даже представитель отечественного автопрома. Причем среди них оказались не только седаны, но и пара кроссоверов.

Мы руководствовались официальными динамическими параметрами, заявленными производителями. Пять самых быстрых показателей разгона до 100 км в час среди бюджетных машин стоимостью до миллиона рублей зафиксированы между 9 и 10,2 секундами.