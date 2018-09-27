Самые быстрые новые автомобили дешевле 1 000 000 рублей

Для многих наших соотечественников одним из главных критериев при выборе машины остаются динамические характеристики, но понятное дело — рассчитывать на совсем горячие варианты при покупке бюджетных малолитражек не приходится. Впрочем, выбор есть: портал «АвтоВзгляд» отметил самые приемистые автомобили стоимостью до миллиона рублей.
Список получился довольно разношерстным: в него вошли «немец», «чех», «китайцы», «корейцы» и даже представитель отечественного автопрома. Причем среди них оказались не только седаны, но и пара кроссоверов.
Мы руководствовались официальными динамическими параметрами, заявленными производителями. Пять самых быстрых показателей разгона до 100 км в час среди бюджетных машин стоимостью до миллиона рублей зафиксированы между 9 и 10,2 секундами.
9 секунд до 100 км/ч
Рекордсменами по динамике в указанном сегменте оказались два собрата по немецкому концерну VAG — Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Седаны, оснащенные бензиновыми моторами 1.4 TSI мощностью 125 л. с. по паспорту разгоняются до сотни всего за 9 секунд.
Причем Volkswagen Polo это делает, как с пятиступенчатой механической коробкой передач (804 900 — 870 900 ₽), так и с «роботом» DSG (874 900 — 940 900 ₽) А Skoda Rapid со 125-сильным двигателем доступна исключительно с DSG. Миллионный ценник не превышает только начальная комплектация за 986 000 «деревянных».
Кто бы мог подумать, что китайский компактный переднеприводный кроссовер Zotye T60, заряженный бензиновым 1,5-литровым мотором с турбонаддувом мощностью 149 л. с., разгоняется до 100 км в час всего за 9,7 секунды.
Такой показатель зафиксирован по паспорту у варианта с пятиступенчатой коробкой передач, цена которого варьируется от 849 900 до 896 590 рублей. Кстати топовая модификация Zotye T60 с 2,0-литровым силовым агрегатом мощностью 177 л. с. и «автоматом» преодолевает сотню за 9,3 секунды, но стоит такая версия 1 228 880 «деревянных».
10 секунд до 100 км/ч
Вторая модель в линейке того же китайского производителя — Zotye Coupa — ускоряется до 100 км в час за 10 секунд. Автомобиль оснащен тем же турбомотором объемом 1,5 л мощностью 143 л. с., который работает с аналогичной механической пятиступенчатой коробкой передач.
Такая версия оценена в 990 000 рублей. На российском рынке также представлена модификация с шестидиапазонным «автоматом», которая имеет тот же показатель разгона. Но стоит такой вариант уже больше миллиона.
Пока еще имеется возможность купить KIA Cerato третьего поколения с 1,6-литровым силовым агрегатом мощностью 130 л. с. и шестиступенчатой «механикой» за 989 900 рублей. Такая версия разгоняется до 100 км в час за 10,1 секунды.
Его родственник Hyundai Elantra в начальной комплектации с тем же мотором ускоряется за аналогичное время, но стоит чуть меньше — 984 000 рублей. 2,0-литровые версии «Элантры» выстреливают до сотни за 8,8 секунды, но, увы, их ценник превышает миллион.
10,2 секунды до 100 км/ч
Российский хит продаж LADA Vesta в комплектации с топовым 1,8-литровым силовым агрегатом мощностью 122 л. с., согласно официальным данным, ускоряется до 100 км в час за 10,2 секунды.
Логично, что такой показатель выдают исключительно версии с механической пятиступенчатой коробкой передач. Их цена варьируется в диапазоне от 673 900 до 781 900 рублей. Модификации с аналогичным мотором, но оснащенные пятискоростным «автоматом» разгоняются медленней почти на две секунды (12,1 сек).