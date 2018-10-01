Changan кардинально пересмотрел ценник на кроссовер CS35

Фото: Changan
Чем китайская компания Changan хуже европейских и японских? Она тоже решила пересмотреть ценники. В частности, на кроссовер CS35. Причем символической суммой здесь не обошлось: «паркетник», носивший до этого довольно бюджетный прайс, увеличил его сразу на 185 000 рублей.
Светлана Ермолаева

Отныне «китаец» в базовой версии Comfort обойдется покупателю в 959 880 «деревянных», а топовая комплектация Luxe с автоматической коробкой передач уедет от официального дилера не меньше, чем за 1 111 080 «целковых», сообщает агентство «Автостат».

Напомним, что переднеприводный Changan CS35 оснащен 113-сильным бензиновым мотором объемом 1,6 л с максимальным крутящим моментом 152 Нм в паре либо с пятиступенчатой «механикой», либо с четырехдиапазонной АКП.

Стоит отметить, что Changan на российском рынке похвастать большими продажами не может и не входит топ лидеров среди брендров из Поднебесной. В августе производитель смог реализовать у нас 252 автомобиля, подняв долю на 142% в сравнении с тем же прошлогодним периодом, а с начала года продажи составили 1139 машин (+22%). Теперь резво подросшие ценники вряд ли положительно отразятся на вроде бы даже неплохой динамике сбыта.

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1 октября 2018
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