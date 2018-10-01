Changan кардинально пересмотрел ценник на кроссовер CS35

Отныне «китаец» в базовой версии Comfort обойдется покупателю в 959 880 «деревянных», а топовая комплектация Luxe с автоматической коробкой передач уедет от официального дилера не меньше, чем за 1 111 080 «целковых», сообщает агентство «Автостат».

Напомним, что переднеприводный Changan CS35 оснащен 113-сильным бензиновым мотором объемом 1,6 л с максимальным крутящим моментом 152 Нм в паре либо с пятиступенчатой «механикой», либо с четырехдиапазонной АКП.

Стоит отметить, что Changan на российском рынке похвастать большими продажами не может и не входит топ лидеров среди брендров из Поднебесной. В августе производитель смог реализовать у нас 252 автомобиля, подняв долю на 142% в сравнении с тем же прошлогодним периодом, а с начала года продажи составили 1139 машин (+22%). Теперь резво подросшие ценники вряд ли положительно отразятся на вроде бы даже неплохой динамике сбыта.