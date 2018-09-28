Как «запороть» новый двигатель из-за масла при негорящем «check engine»

remonto5.ru
Как показывает практика, масляное голодание может вывести из строя силовой агрегат любой машины — какой угодно марки, модели и года выпуска. Причем соответствующая сигнальная лампочка на приборной панели может загореться только тогда, когда будет уже поздно.
Максим Строкер

К написанию этой заметки подтолкнул реальный случай, произошедший недавно со знакомой автоваделицей. Этим летом она собралась в Крым на своей новенькой немецкой иномарке бюджетного класса. На тот момент до первого ТО машине оставалось 6000 км пробега. Будучи опытной «дальнобойщицей», девушка решила проверить уровень масла в моторе. Хотя машина и новая — но чем черт не шутит, дорога все-таки дальняя!

И сразу выяснилось, что «чуйка» автовладелицу не подвела. Достав масляный щуп, она обнаружила, что он сухой до самого кончика! Иными словами, картер двигателя оказался практически пуст. При этом датчик давления в системе смазки мотора ничего криминального не замечал — на приборной доске «красная масленка», как ей и положено, гасла сразу после пуска «движка».

Что бы произошло, не прояви водитель редкостное занудство, теперь уже сказать невозможно — масло немедленно долили до положенного уровня. Однако нет никаких сомнений, что за более чем 3000 км «крымского пробега» остатки смазки силовым агрегатом были бы «съедены» и автовладелец, в лучшем случае, оказался посреди трассы с горящей «масленкой» на приборной доске. А в худшем, испытывающий масляное голодание двигатель капитально вышел из строя — тоже посреди трассы.

Возможно потом, после эпопеи «триумфального возвращения» в столицу машины на эвакуаторе, ее владелице и заменили бы по гарантии «запоротый» двигатель. Возможно.

Но каких нервов и денег это стило бы ей? Про «радость» от испорченного отпуска можно и не упоминать. Самое печальное, что описанный случай произошел с мотором, который, судя по отзывам пользователей и ремонтников, считается «малоежкой», то есть не склонен к повышенному расходу масла.

Тем временем, у целого ряда автопроизводителей двигатели отличаются довольно заметным «угаром» смазки между плановыми ТО. У большинства моделей падение на ⅓-½ уровня на щупе за 10 000—15 000 км пробега считается вполне допустимым событием. Это если говорить о новых, стоящих на гарантии авто. А уж когда речь заходит о подержанных легковушках, то надеяться на паспортный расход моторной смазки между заливками вообще глупо.

У крайне малого перечня моделей авто в конструкции системы смазки двигателя предусмотрен датчик контроля уровня масла в картере. Почти все обходятся одним лишь датчиком давления в системе — как и на модели, упомянутой в начале этого материала.

В такой ситуации полагаться на «красную масленку» на приборной доске, которая должна вовремя сообщить о проблемах — занятие крайне рискованное. Чтобы не «запороть» двигатель при попустительстве штатных датчиков, необходимо проверять уровень масла в моторе хотя бы каждые 3000—5000 км. пробега.

двигатель, безопасность дорожного движения, ремонт, мототехника, трасса, моторное масло
29 сентября 2018
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