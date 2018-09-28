Как «запороть» новый двигатель из-за масла при негорящем «check engine»

К написанию этой заметки подтолкнул реальный случай, произошедший недавно со знакомой автоваделицей. Этим летом она собралась в Крым на своей новенькой немецкой иномарке бюджетного класса. На тот момент до первого ТО машине оставалось 6000 км пробега. Будучи опытной «дальнобойщицей», девушка решила проверить уровень масла в моторе. Хотя машина и новая — но чем черт не шутит, дорога все-таки дальняя!

И сразу выяснилось, что «чуйка» автовладелицу не подвела. Достав масляный щуп, она обнаружила, что он сухой до самого кончика! Иными словами, картер двигателя оказался практически пуст. При этом датчик давления в системе смазки мотора ничего криминального не замечал — на приборной доске «красная масленка», как ей и положено, гасла сразу после пуска «движка».

Что бы произошло, не прояви водитель редкостное занудство, теперь уже сказать невозможно — масло немедленно долили до положенного уровня. Однако нет никаких сомнений, что за более чем 3000 км «крымского пробега» остатки смазки силовым агрегатом были бы «съедены» и автовладелец, в лучшем случае, оказался посреди трассы с горящей «масленкой» на приборной доске. А в худшем, испытывающий масляное голодание двигатель капитально вышел из строя — тоже посреди трассы.

Возможно потом, после эпопеи «триумфального возвращения» в столицу машины на эвакуаторе, ее владелице и заменили бы по гарантии «запоротый» двигатель. Возможно.