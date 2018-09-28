Насколько подорожают автомобили в России до конца года

До конца года следует ожидать увеличение стоимости автопродукции еще примерно на 2—3%, несмотря даже на то, что российская валюта понемногу начала стабилизироваться. В общей сложности за этот год большинство новых автомобилей станут дороже не меньше, чем на 10% по сравнению со своими прошлогодними прайсами.

Аналитики утверждает, что и с первого января волна подорожаний не утихнет. На этот раз рост цен обеспечит увеличенный с 18% до 20% НДС. При этом продажи с начала года несомненно упадут: так бывает всегда во время и после новогодних каникул, сообщает агентство «Автостат».

Стоит напомнить, что в только в сентябре в повышении стоимости на свою продукцию были замечены АВТОВАЗ, Honda, Ford, Lexus, Subaru, несколько раз Mitsubishi, KIA, Genesis, Toyota, Cadillac, Chevrolet, Chery, Audi, BMW, FIAT, Jeep и Renault.