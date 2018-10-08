Компания Citroёn взвинтила цены на седан C4

Теперь четырехдверный Citroen C4 в комплектации Feel с 1,6-литровым мотором мощностью 115 л. с. и «автоматом». предлагается за 1 109 000 рублей. 115-сильный вариант Feel Edition оценен в 1 199 000 «деревянных». А максимально оснащенная версия Shine Ultimate обойдется в 1 384 000 рублей.

Таким образом, ценник на указанные комплектации подскочил на 10 000 рублей, и только базовый вариант Live по-прежнему прдлагается за 925 000.

Как писал портал «АвтоВзгляд», на днях российское представительство Citroen объявило отзывную кампанию на модели Citroen Jumpy и Spacetourer. Причина сервисной акции — некорректная работа программного обеспечения, управляющего работой двигателя.