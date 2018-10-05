Длительный тест-драйв Jeep Grand Cherokee Overland: «работает — не трогай»

Говорить о том, что за рулем устроится драйвер любой «комплектации», в данном случае не имеет никакого смысла — места хватает по всему периметру вокруг «баранки». Ко всему прочему к услугам обитателей салона панорамная крыша, развлекательная система с двумя мониторами для задних пассажиров и достойным звуковым сопровождением.

Единственный, сугубо субъективный момент, к которому нужно привыкнуть — подрулевой рычаг только с левой стороны, на который вынесены все дополнительные управляющие функции, начиная от «моргания» поворотниками и заканчивая очистителем стекол — лично мне он показался чересчур перегруженным.

Несмотря на то, что Jeep Grand Cherokee построен на платформе от второй мерседесовской «эмэльки», доставшейся ему в наследство от недолгого брака Daimler-Chrysler, умалять его внедорожные достоинства в принципе не стоит. О том, что наш «сухопутный» (именно так и переводится с английского Overland) товарищ «заточен» под езду не только по твердому покрытию, говорят неприкрытые заглушками буксировочные «клыки» в переднем бампере (с которого, к слову, при помощи семи клипс можно снять нижнюю губу для увеличения угла въезда — процесс описан в инструкции, которую иногда полезно даже просто пролистать). Правда, сзади почему-то подобных «зацепов» нет. Конечно, логика понятна — джип он и в Америке джип, что подразумевает движение исключительно вперед и ни шагу назад.

Но как быть, например, при выполнении упражнения «чем круче джип, тем дальше идти за трактором», не совсем понятно — вне дорог нередко бывают ситуации, когда машину нужно вытягивать задом.