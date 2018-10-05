Длительный тест-драйв Jeep Grand Cherokee Overland: «работает — не трогай»

Несмотря на то, что производитель, выпустив обновление культового автомобиля, назвал это фейслифтингом/рестайлингом (что, на самом деле, не совсем так, но об этом позже), лишь ярый и давний поклонник марки найдет в экстерьере «широчайшего» сколь-нибудь заметные изменения. И это скорее правильное решение, ведь Jeep Grand Cherokee не растерял присущий ему брутальный образ с минимальным количество хрома, сдобренный фамильной решеткой о семи ноздрях, ведущей свою родословную из далекого года начала Второй мировой (о чем, кстати, ненавязчиво напоминают надписи Since 1941 на фаре и рулевом колесе). Ломать и перекраивать классический силуэт, как это частенько бывает у других автопроизводителей, концерн FIAT-Chrysler не стал, за что ему отдельно спасибо.
Те же самые слова из разряда «работает — не трогай» можно сказать и относительно интерьера. Самый заметный поменявшийся элемент — «человеческая» ручка переключения восьмиступенчатого «автомата», пришедшая на смену совсем неудачному джойстику. В остальном же Grand Cherokee — бессмертная классика американского автопрома: кожаные сиденья, рассчитанные на упитанных бургермэнов, в которые садишься, как в домашнее любимое продавленное кресло, за время использования которого оно приняло форму тела, ножной привод стояночного тормоза и прочие «баги» (например, экономия на автодоводчиках задних стекол) и «фишки».