Длительный тест-драйв Jeep Grand Cherokee Overland: «работает — не трогай»

Фото avtovzglyad.ru
Признаюсь честно — я завидую белой завистью коллегам, что впитали в себя макромолекулы ДНК Jeep Grand Cherokee на его родине, в американских прериях и горных перевалах. Правда, стоит оговориться, что за океаном испытуемый был в комплектации Trailhawk, что подразумевает под собой более серьезную внедорожную подготовку. Здесь же, на широких российских просторах, мы тестировали более приближенную к асфальту комплектацию Overland.
Михаил Балберов

Несмотря на то, что производитель, выпустив обновление культового автомобиля, назвал это фейслифтингом/рестайлингом (что, на самом деле, не совсем так, но об этом позже), лишь ярый и давний поклонник марки найдет в экстерьере «широчайшего» сколь-нибудь заметные изменения. И это скорее правильное решение, ведь Jeep Grand Cherokee не растерял присущий ему брутальный образ с минимальным количество хрома, сдобренный фамильной решеткой о семи ноздрях, ведущей свою родословную из далекого года начала Второй мировой (о чем, кстати, ненавязчиво напоминают надписи Since 1941 на фаре и рулевом колесе). Ломать и перекраивать классический силуэт, как это частенько бывает у других автопроизводителей, концерн FIAT-Chrysler не стал, за что ему отдельно спасибо.

Те же самые слова из разряда «работает — не трогай» можно сказать и относительно интерьера. Самый заметный поменявшийся элемент — «человеческая» ручка переключения восьмиступенчатого «автомата», пришедшая на смену совсем неудачному джойстику. В остальном же Grand Cherokee — бессмертная классика американского автопрома: кожаные сиденья, рассчитанные на упитанных бургермэнов, в которые садишься, как в домашнее любимое продавленное кресло, за время использования которого оно приняло форму тела, ножной привод стояночного тормоза и прочие «баги» (например, экономия на автодоводчиках задних стекол) и «фишки».

Фото avtovzglyad.ru

Говорить о том, что за рулем устроится драйвер любой «комплектации», в данном случае не имеет никакого смысла — места хватает по всему периметру вокруг «баранки». Ко всему прочему к услугам обитателей салона панорамная крыша, развлекательная система с двумя мониторами для задних пассажиров и достойным звуковым сопровождением.

Единственный, сугубо субъективный момент, к которому нужно привыкнуть — подрулевой рычаг только с левой стороны, на который вынесены все дополнительные управляющие функции, начиная от «моргания» поворотниками и заканчивая очистителем стекол — лично мне он показался чересчур перегруженным.

Несмотря на то, что Jeep Grand Cherokee построен на платформе от второй мерседесовской «эмэльки», доставшейся ему в наследство от недолгого брака Daimler-Chrysler, умалять его внедорожные достоинства в принципе не стоит. О том, что наш «сухопутный» (именно так и переводится с английского Overland) товарищ «заточен» под езду не только по твердому покрытию, говорят неприкрытые заглушками буксировочные «клыки» в переднем бампере (с которого, к слову, при помощи семи клипс можно снять нижнюю губу для увеличения угла въезда — процесс описан в инструкции, которую иногда полезно даже просто пролистать). Правда, сзади почему-то подобных «зацепов» нет. Конечно, логика понятна — джип он и в Америке джип, что подразумевает движение исключительно вперед и ни шагу назад.

Но как быть, например, при выполнении упражнения «чем круче джип, тем дальше идти за трактором», не совсем понятно — вне дорог нередко бывают ситуации, когда машину нужно вытягивать задом.

Фото avtovzglyad.ru

Главным же достоинством для обычной «прокладки» между сиденьем и рулем (не будем показывать пальцем на сумасшедших «дернутых» джипперов) является система полного привода Quadra-Trac II и система Selec-Terrain. Вот здесь и заключается главное обновление модели — инженеры и программисты перелопатили биты и байты в прошивках этих компонентов, что, по заверениям автопроизводителя, позволило достичь еще больших возможностей за пределами асфальта.

Не буду лукавить и честно признаюсь, что ранее мне не доводилось «катать» Jeep Grand Cherokee, но сев за руль и «подняв» пневмоподвеску Quadra-Lift в самое высокое положение, я без труда смог штурмовать раскисшую после дождя пашню, в «грязевом» режиме трансмиссии (всего их пять) добравшись до места пикника. При этом меня уверяли, что в подобных условиях в этой местности застревали не менее именитые, но более «понтовые» проходимцы.

Конечно, профессионал болотных и лесных «покатушек» на «лифтованном» УАЗе с авиационными стойками может посмеяться над этим, но, повторюсь, Jeep Grand Cherokee позволит заехать туда, куда даже не сунутся кроссоверы и иже с ними — запаса уверенности лично мне хватило с лихвой. И это на дорожной резине — какие возможности таит в себе Jeep на «эйтишных катках», совсем нетрудно себе представить. Вот только немного смутили неизолированные сочленения проводов под арками и подкапотном пространстве — довольно странное, прямо скажем, конструкторское решение на автомобиле, который может с уверенностью передвигаться по пересеченной местности.

Фото avtovzglyad.ru

Что же касается езды в, скажем так, нормальных условиях, то комфорта и динамики хватает с лихвой. Да, это конечно же не SRT, и тем более не TrackHawk с его демоническим мотором мощностью более 700 л. с., но разгоны-обгоны-перестроения проходят без каких-либо напряжений — уверенности в запасе мощности под педалью газа более чем достаточно.

И за это сколько хвалебных песен, без тени малейшего сомнения, я готов петь про честный атмосферный PentaStar V6 объемом 3,6 л мощностью 286 л. с! Это вам не «надутые через трубочку жабы» — смею предположить, что ресурс этого «американца» будет на порядок выше среднестатического турбированного «пырзика». При этом реально поражает расход топлива — на трассе, неукоснительно следуя ПДД, я смог уложиться в 8,6 литра на сотню. По мне так это просто невероятно! В «пробочном» мегаполисе, конечно же, Jeep Grand Cherokee с легкостью «выпьет» и все 15 литров, но все же это достойный вариант для 2,5-тонного внедорожника.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Стоимость же нашего «подопытного» со всеми опциями составляет 4 200 000 рублей. Соглашусь, что не мало, и за эти деньги хотелось бы иметь в арсенале адаптивный круиз-контроль (здесь он обычный), более «мягкий» пластик по кругу и другие «плюшечки». Но потом вспоминаю «бородатый» анекдот из середины 90-х, когда «новый русский» завещал похоронить его вместе с Jeep Grand Cherokee. В завещании была сказана всего одна фраза: «На нем я и оттуда выберусь»! Вот и я об этом…

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5 октября 2018
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