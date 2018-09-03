Peugeot 408 и Citroёn C4 заметно подешевели в России

Фото: PSA
Группа PSA опустила российские ценники на свои седаны С-сегмента. Теперь «четырехдвеки» Peugeot 408 и Citroёn C4, которые производятся на заводе в Калуге, можно приобрести с выгодой до 200 000 рублей.
Светлана Ермолаева

При покупке Peugeot 408 максимальная экономия составляет 180 000 «деревянных», а приобретая Citroёn С4 седан, российски автомобилист сохранит в своем кошельке аж до 200 000 «целковых». Правда, для этого нужно воспользоваться предлагаемой производителем программой Trade-in.

Началась осень, не за горами и длинная российская зима, поэтому кстати придется предложенный в автомобилях пакет зимних опций: подогрев форсунок и увеличенный бачок стеклоомывателя, усиленный аккумулятор для запуска в холода, увеличенный клиренс и металлическая защита картера.

Фото: PSA

Peugeot 408 сегодня в России предложен в четырех комплектациях с тремя моторами в линейке: 1,6-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 115 л. с., агрегатированным — на выбор — с пятиступенчатой «механикой» и шестидиапазонной АКП, а также 150-сильным турбодвигателем, работающем в паре с «автоматом», и дизелем объемом 1,6 л отдачей в 114 «лошадей», сопряженным с шестискоростной механической коробкой передач. Стоимость модели стартует от 799 000 рублей.

Citroёn C4 у нас представлен в четырех вариациях с двумя моторами — на выбор: 115-сильными бензиновым и дизельным двигателями. Прайс на этого «француза» начинается от 825 000 рублей.

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3 сентября 2018
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