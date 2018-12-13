В России подорожали две модели Ford

В России переоценили Ford Kuga, прибавив к его прайсу 35 000 «деревянных». Отныне кроссовер в базовом варианте с 2,5-литровым мотором мощностью 150 л. с. обойдется минимум в 1 511 000. «Паркетник» в самой богатой комплектации, оснащенный движком EcoBoost объемом 1,5 л с отдачей в 182 «лошади», покинет дилера только за 2 139 000 «целковых».

Гораздо меньше повезло тем, кто собирался приобрести Ford Mondeo: им придется добавить к сумме покупки 75 000 кровно заработанных, сообщает агентство «Автостат». Правда, седан подорожал только в трех комплектациях из пяти: в стартовых вариантах Ambiente и Trend автомобиль стоит по-старому. А вот «четырехдверка» Mondeo Titanium со 149-сильным 2,5-литровым двигателем встанет уже в 1 756 000 рублей. Обзавестись такой же машиной, но с мотором, который выдает 199 сил, можно теперь за 1 896 000 рублей.

Остается добавить, что ранее рост цен на на обе модели был зафиксирован в октябре. Но тогда скачок был не столь значительный — всего на 20 000 «целковых».