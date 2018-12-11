Ford придумал ремни безопасности с подогревом

Наступили по-настоящему холодные дни. И теперь автомобилисты ежедневно благодарят прогресс: кресло с подогревом несомненно спасают в морозное время. Некоторым греет душу и руки руль с такой же теплой функцией. Но пока никто не слышал о ремнях безопасности с подогревом. Компания Ford решила не упускать момент и запатентовала это оригинальное ноу-хау. Так ли оно полезно?
Автомобильные эксперты всего мира гадают, для чего американской марке теплые ремни безопасности? Большинство сходятся во мнении, что это достаточно бессмысленное изобретение, да и революционным его не назовешь. Ведь зимой обычно садишься в машину в теплой куртке или пальто и прохладная полоска ткани никакого дискомфорта не приносит.
Возможно, в свое время также критически высказывались относительно обогрева сидений и руля. Но сейчас каждый, кто на себе прочувствовал суровые зимние морозы, знает, как это замечательно — сесть в теплое кресло и не трястись от холода даже в пуховике, пока прогреется салон.
Одно из мнений, зачем этот новый патент — компания «Форд» просто застолбила идею, и теперь положит ее к себе в копилку. Еще один вывод гласит о том, что в скором времени у автомобилей бренда появится новая дополнительная опция. Вероятнее всего, так оно и будет. Похоже, разработчики просто не любят зиму и готовы в борьбе с холодами использовать все возможные инструменты.
Принцип работы таких ремней безопасности прост: в ткань лямок вшиты электрические элементы обогрева, которые начинают работать после того, как защелкивается замок.