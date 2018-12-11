Ford придумал ремни безопасности с подогревом

Автомобильные эксперты всего мира гадают, для чего американской марке теплые ремни безопасности? Большинство сходятся во мнении, что это достаточно бессмысленное изобретение, да и революционным его не назовешь. Ведь зимой обычно садишься в машину в теплой куртке или пальто и прохладная полоска ткани никакого дискомфорта не приносит.

Возможно, в свое время также критически высказывались относительно обогрева сидений и руля. Но сейчас каждый, кто на себе прочувствовал суровые зимние морозы, знает, как это замечательно — сесть в теплое кресло и не трястись от холода даже в пуховике, пока прогреется салон.