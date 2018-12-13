15-летняя дочь криминального авторитета безнаказанно сбила сотрудника ДПС

В Челябинске девушка-подросток, находясь за рулем элитного Mercedes-Benz, принадлежащего недавно освободившемуся из колонии отцу, не остановилась по требованию сотрудников ДПС. Более того: демонстративно сбила одного из них. Правда, инцидент в ГИБДД поспешили замять.
Ночные пьяные покатушки на дорогостоящем «Мерседесе» для 15-летней дочери местного криминального авторитета закончились наездом на сотрудника ГАИ и остросюжетной погоней. Однако в ГИБДД сделали вид, что ничего о случившимся не знают. Кроме того, пострадавший инспектор был вынужден обратиться за помощью к медикам в неофициальном порядке.
Если бы не видео, обнародованное в сети, инцидентом бы наверняка даже и не заинтересовались. Сейчас же по факту случившегося организовано расследование, и не абы кем, а Следственным комитетом.
Любопытно, что отец сам доверил управление транспортным средством своему ребенку. Вероятно, он же и попытался решить вопрос с правоохранителями, чтобы «забыть» о ситуации. Впрочем, скоро все тайное станет явным.
В ходе проверки полицейским уже удалось выяснить, что недавний заключенный имеет определенные связи в различных сферах деятельности, пользуется авторитетом в криминальных кругах, а также является владельцем прибыльного, но не зарегистрированного бизнеса.
Что касается дочери находчивого предпринимателя, то помимо прочего ее подозревают в нарушении ст. 163 УК РФ «Вымогательство» — пугая папой, девочка регулярно требовала деньги у одноклассницы в школе. Успеваемость и поведение ученицы — неудовлетворительные.