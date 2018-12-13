15-летняя дочь криминального авторитета безнаказанно сбила сотрудника ДПС

Ночные пьяные покатушки на дорогостоящем «Мерседесе» для 15-летней дочери местного криминального авторитета закончились наездом на сотрудника ГАИ и остросюжетной погоней. Однако в ГИБДД сделали вид, что ничего о случившимся не знают. Кроме того, пострадавший инспектор был вынужден обратиться за помощью к медикам в неофициальном порядке.

Если бы не видео, обнародованное в сети, инцидентом бы наверняка даже и не заинтересовались. Сейчас же по факту случившегося организовано расследование, и не абы кем, а Следственным комитетом.