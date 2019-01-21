Поднялись цены на автомобили Chevrolet Niva

Отныне Chevrolet Niva обойдется минимум в 639 000 рублей, а за авто в «максималке» придется отдать от 789 000. Модель представлена в шести комплектациях: L, LC, GL, LE, GLC и LC+.

Напомним, что полноприводная «Шеви Нива» приводится в движение 1,7-литровой бензиновой рядной «четверкой» мощностью 80 л. с., работающей вкупе с «механикой» и двухступенчатой раздаточной коробкой. Движок расходует 10,2 л топлива в смешанном цикле.

Напомним, что последний раз автомобиль дорожал в октябре прошлого года. Тогда зафиксировали ценовой скачок в 5000 рублей, сообщает агентство «Автостат».

Кстати, как уже писал портал «АвтоВзгляд», в конце января до дилеров доедет Chevrolet Niva, пережившая обновление. «Вездеход» сможет похвастать антиблокировочной тормозной системой, одной подушкой безопасности и кнопкой вызова экстренных служб на базе ЭРА-ГЛОНАСС. Интересно, подорожает ли внедорожник после рестайлинга? Вероятно, так и будет. Ждем очередного повышения ценников.