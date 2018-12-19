Юбилейная Chevrolet Niva нашла своего владельца

Американо-российский «вездеход» купил житель Тольятти. Которому, в связи с юбилейной продажей, представители бренда и официального продавца организовали самую настоящую торжественную церемонию.

Заодно с ключами от новенькой Chevrolet Niva свежеиспеченный владелец получил сертификат на бесплатное прохождение первого, второго и третьего ТО и другие подарки, а также приглашение на экскурсию на сборочный конвейер завода.

Стоит напомнить, что юбилейной стала «Шеви Нива» топовой комплектации с темно-синим кузовом оттенка «млечный путь». Внедорожник оснащается 79-сильным бензиновым четырехцилиндровым мотором объемом 1,7 л, который работает вместе с «механикой» и двухступенчатой раздаточной коробкой. В стартовом варианте авто оценивается в 628 000 рублей, а за машину в «максималке» придется выложить 775 500 «деревянных».