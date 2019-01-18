Как понять, где за опасным поворотом на трассе заканчивается действие знака «Обгон запрещен»

Как ни прискорбно, но среди автомобилистов предостаточно тех, кто знаком с Правилами дорожного движения так же близко, как с историей Перу. Массу вопросов у таких водителей вызывают знаки, коими обильно «украшены» обочины. Вот, к примеру, комбинация табличек «Обгон запрещен» и «Опасный поворот»: где, по вашему, заканчивается действие первой? Там же, где и второй?
Обгон в неположенном месте — это вам не «невинное» превышение скорости на 20 км/ч, влекующее за собой штраф в 500 рублей (или 250 при оплате в первые 20 дней с момента вынесения постановления). Опережение с выездом на «встречку» там, где это запрещено — достаточно серьезное правонарушение, карающееся, согласно ч.4 ст.12.15 КоАП, 5000 рублей штрафа или даже лишением «прав» на срок от 4 до 6 месяцев.
Осознавая последствия, мало кто из водителей рискует обходить «черепаху» в зоне действия знака «Обгон запрещен» (3.20 ПДД) на трассе. Но вот незадача: как же тем, кто на теоретических занятиях в автошколе «залипал» в экран мобильного телефона, понять, где заканчивается это самое действие? А если вместе с табличкой 3.20 висит другая — 1.11.1 или 1.11.2, предупреждающая рулевого об опасном повороте?
Можно было бы предположить, что знак «Обгон запрещен», расположенный на одной опоре с табличкой «Опасный поворот», теряет свою актуальность ровно в том месте, где заканчивается поворот. Тогда возникает другая проблема — определить точку, в которой, согласно ПДД, начинается обычная, «безопасная» дорога. В таких ситуациях, как правило, за углом рулевых встречает черно-белый знак 3.21 «Конец зоны запрещения обгона».
Если такого нет, то ориентируемся на перекрестки — знак «Обгон запрещен» прекратит свое действие на ближайшем пересечении. Только не забывайте о том, что места выезда с прилегающих территорий, полевых, лесных и прочих второстепенных дорог при отсутствии соответствующих знаков перекрестками, по ПДД, не являются.
Пересечений тоже нет? Тогда внимательнее следите за табличками особых предписаний, а именно — 5.23.1−5.26, информирующих рулевого о том, где он находится: в населенном пункте или за его пределами. Покидая границы поселения, можно не переживать о штрафах за обгон в неположенном месте.
Как бы вам не хотелось обойти неспешного водителя впереди идущей машины, наберитесь терпения и дождитесь, пока закончится зона действия запрещающего знака. И не дело тут не столько в суровых наказаниях, сколько в безопасности. Опережение с выездом на встречную полосу — занятие крайне рискованное. Не даром дорожники «отмечают» неподходящие для этого маневра места знаками, а гаишники — пачками выписывают протоколы о подобных правонарушениях.