Как понять, где за опасным поворотом на трассе заканчивается действие знака «Обгон запрещен»

Обгон в неположенном месте — это вам не «невинное» превышение скорости на 20 км/ч, влекующее за собой штраф в 500 рублей (или 250 при оплате в первые 20 дней с момента вынесения постановления). Опережение с выездом на «встречку» там, где это запрещено — достаточно серьезное правонарушение, карающееся, согласно ч.4 ст.12.15 КоАП, 5000 рублей штрафа или даже лишением «прав» на срок от 4 до 6 месяцев.

Осознавая последствия, мало кто из водителей рискует обходить «черепаху» в зоне действия знака «Обгон запрещен» (3.20 ПДД) на трассе. Но вот незадача: как же тем, кто на теоретических занятиях в автошколе «залипал» в экран мобильного телефона, понять, где заканчивается это самое действие? А если вместе с табличкой 3.20 висит другая — 1.11.1 или 1.11.2, предупреждающая рулевого об опасном повороте?