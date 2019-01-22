Компания Audi пересмотрела цены на автомобили в России

Последний раз немецкий производитель переписывал цены на 18 своих моделей в сентябре прошлого года, они подорожали до 330 000 рублей.

В текущем месяце популярный седан гольф-класса Audi A3 стал доступнее в двух начальных версиях на 70 000 — 75 000 «деревянных», зато стоимость остальных комплектаций повысилась на 40 000 — 41 000.

Audi А4 тоже подешевел на 75 000 в двух вариантах, и один из них — базовый. Остальные модификации этой модели «потяжелели» на 45 000 — 66 000.

Лифтбек Audi A5 Sportback стал доступнее на 65 000 лишь в одной комплектации, а вот остальные прибавили в цене по 70 000—85 000 рублей. Прочие представители модельного ряда Audi подорожали на 40 000 — 265 000 «деревянных».