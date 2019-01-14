Странный бизнес: первый тест-драйв новой Audi A6

Дождавшись хрупкой стабильности в экономике, россияне осторожно понесли остатки сбережений в автосалоны. До предкризисного «хапуна» далеко, однако статистика продаж убеждает — интерес к машинам в ушедшем году заметно вырос. Самое время маркам подсуетиться, предложив клиентам что-то свежее да по хорошей цене. Уж бизнес-класс бы точно оценил: деловые и состоятельные господа считать рубли умеют, а ездить на старой модели — моветон.

Поэтому новая Audi A6 родилась на горе конкурентов вроде бы вовремя. Вот только добирался седан восьмого поколения до России почти год, а когда, наконец, приехал, огорошил почтенную публику негуманным прайс-листом. Под конец 2018-го за «шестерку» просили минимум 3 900 000, а теперь — на 95 тысяч рублей больше. Понятное дело, всем тяжело — инфляция, НДС повысили… Но соперники мало того, что подорожали с 1 января не так сильно, вдобавок стоят на миллион дешевле! За Mercedes-Benz E-класса просят от 3 150 000, а «пятерка» BMW еще выгоднее — от 2 980 000. Иными словами, поступок Audi выглядит столь же дальновидным, как записанный на кредитной карте ее же PIN-код.